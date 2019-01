Daarom heb je soms plots last van een trillend ooglid Valérie Wauters

Het ene moment ben je rustig je ding aan het doen, en even later begint je ooglid als een malle te trillen. Onderstaande 4 dingen kunnen daarvan de oorzaak zijn.

Een trillend ooglid wordt veroorzaakt door de spier in je ooglid die plots tegen sneltempo begint samen te trekken. In de meeste gevallen hoef je je hierover absoluut geen zorgen te maken. Dit kunnen de redenen zijn.

1. Je hebt een ontstoken ooglid

Een ontstoken ooglid is één van de belangrijkste oorzaken van een trillend ooglid. Zo’n ontsteking ontstaat vaak wanneer er bacteriën onder je oogleden terechtkomen, die een rood ontstoken oog veroorzaken. Onwelkom extraatje: je oogleden gaan er ook nog eens van trillen.

2. Je bent gestresseerd

Of je je nu in een spannende situatie bevindt of je gewoon gestresseerd bent door het werk: stress speelt een belangrijke rol bij het plotseling opduiken van een knipperend ooglid. Dit heeft alles te maken met de adrenaline die in je bloed vrijkomt in tijden van stress. Deze triggert de zogenaamde ‘vluchten of vechten’ respons in ons lichaam, wat zich vaak vertaalt in … juist ja: een trillend ooglid.

3. Je dronk te veel koffie of at te veel chocolade

De cafeïne in koffie en chocolade kan ervoor zorgen dat de zenuwen en spieren rondom het oog hyperactief worden. Ervoor zorgen dat er minder van het goedje in je systeem zit, zal er dan ook voor zorgen dat het onaangename trillende gevoel al snel wegebt.

4. Je bent moe

Wanneer je extreem moe bent, neemt het sympathisch zenuwstelsel het van ons over. Dit zorgt ervoor dat je plots veel meer onvrijwillige bewegingen gaat maken, waaronder dus ook met je ogen knipperen. Op tijd in bed kruipen is dus de boodschap.