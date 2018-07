Daarom heb je last van je oren tijdens het vliegen (en dit doe je eraan!) Sarah Van De Vijver

12 juli 2018

10u07

Bron: Aangeboden door Goed Gevoel 6 Fit & Gezond Elke zomer lichten velen onder ons het anker om naar zonnige en tropische oorden te trekken. Maar de vlucht naar je bestemming kan soms oncomfortabel zijn. Veel reizigers hebben immers last van pijn in de oren tijden het vliegen. Hoe komt dat, en vooral: wat kan je eraan doen?

Om exact te weten waarom we soms pijn krijgen in het oor tijdens het opstijgen of landen, moeten we even terug naar de biologieles. Als je het oor bekijkt, zie je dat het verdeeld is in drie secties: het buitenoor, het middenoor en het binnenoor. Het middelste gedeelde van je oor is verbonden met de achterkant van je neus en je keelholte door middel van de buis van Eustachius. Die buis moet ervoor zorgen dat de luchtdruklevels aan beide kanten van je trommelvlies stabiel blijven. En daar wringt nu juist het schoentje tijdens een vlucht. Als we opstijgen of landen verandert de luchtdruk. De buis van Eustachius reageert doorgaans niet snel genoeg op dat luchtdrukverschil, waardoor je oren als het ware dichtklappen. Met de volgende vier trucjes kan je dat ongemakkelijke gevoel – hopelijk- laten verdwijnen.

1. Valsalva beweging

Neem een grote hap lucht en sluit je mond. Nijp met je vingers je neus dicht. Doe nu alsof je je neus snuit, maar houd je neusgaten toe. Doe dit wel voorzichtig.

2. Kauw erop los

Vooraleer je op een vliegtuig stapt, kan je beter een pakje kauwgom kopen. Door tijdens de vlucht te kauwen - zeker bij het opstijgen en het dalen - voorkom je dat je oren dichtklappen. Door je mondspieren te gebruiken, geef je de buis van Eustachius de kans om zich opnieuw te openen en de luchtdruklevels aan weerszijden van je trommelvlies te stabiliseren.

3. Geeuw!

Ook door te geeuwen beweeg je je mondspieren, waardoor je het ongemak enigszins kan verlichten. Water drinken helpt ook om die irritante, dichtgeklapte oren te ontstoppen.

4. Neem een neusspray

Indien bovenstaande tips niet werken, kan je een neusspray gebruiken. Als je een verkoudheid hebt of je sinussen verstopt zitten, kan zo’n spray helpen. Hiervoor raadpleeg je beter eerst je huisarts.

Aanhoudende dichtgeklapte oren

Meestal moet de druk een paar uur na het landen weggaan, maar in sommige gevallen is dat niet het geval. Breng dan een bezoekje aan de dokter.