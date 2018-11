Daarom heb je bij koud weer meer zin in alcohol Nele Annemans

26 november 2018

15u56

Bron: SheKnows 0 Fit & Gezond Heb jij ‘s avonds, nu het steeds vroeger donker en buiten kouder wordt, ook meer zin een een glaasje Merlot op de bank? Volgens onderzoek is daar een wetenschappelijke verklaring voor.

Volgens nieuw onderzoek van de afdeling gastro-enterologie van de universiteit van Pittsburgh hebben mensen die wonen in koudere, donkere gebieden de neiging om meer alcohol te drinken dan mensen die in zonnigere oorden leven . “Het is iets wat iedereen al decennia dacht, maar nooit wetenschappelijk werd aangetoond. Want hoewel iedereen ervan overtuigd is dat de koude temperaturen er iets mee te maken hebben, konden we geen enkel onderzoek terugvinden waarin alcoholinname gekoppeld werd aan een bepaald klimaat”, aldus hoofdauteur van het onderzoek Ramon Bataller.

Tot nu dus. Want een nieuwe data-analyse van 193 landen en de 50 staten van Amerika toont aan dat in koudere gebieden en landen waar de zon minder schijnt, meer alcohol gedronken wordt en levercirrose als gevolg van alcoholmisbruik vaker voorkomt.

Maar waarom drinken mensen in Rusland of in de Amerikaanse stad Wisconsin dan zoveel? Volgens de onderzoekers werkt alcohol als een vasodilatator, oftewel vaatverwijdend, waardoor je het ook warmer krijgt. Daarnaast wijten ze het verhoogde alcoholgebruik aan het voorkomen van depressie. Zo steken depressieve gevoelens vaker de kop op tijdens de koude wintermaanden waardoor je makkelijker naar een glaasje alcohol grijpt.