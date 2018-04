Daar zijn de eerste muggen weer: 10 trucjes om ze op afstand te houden TVM

18 april 2018

17u11 0 Fit & Gezond Het goede weer heeft ons land eindelijk bereikt, al betekent dat helaas ook dat muggen terug zijn. Hoewel de echte plaag nog moet komen, heeft ondergetekende alvast een slapeloze nacht achter de rug door het irritante gezoem. Daarom de beste tips en tricks die we de voorbije jaren verzameld hebben op een rijtje om je nu al te wapenen tegen de beestjes.

1. Lavendel

Niet alleen de geur van citroen is goed tegen die vervelende beestjes, ook van lavendel blijven ze liever ver weg. Je kan wat lavendeltakjes in een stukje stof wikkelen en toeknopen en deze zakjes verspreiden in huis. Maar je kan ook een vaasje op je nachtkastje zetten of een bodylotion gebruiken met lavendelgeur. Die zal je natuurlijke lichaamsgeur verbloemen, waar muggen tot aangetrokken worden.

2. Ventilator

Muggen zijn niet de allerbeste vliegers, dus met een kleine ventilator naast je bed, raken ze zelfs niet tot bij jou. Richt de ventilator naar de grond, aangezien muggen vaak daar vliegen om zoveel mogelijk wind te ontwijken.

3. Je eigen lichaamsgeur

Volgens Current Biology hebben muggen een uitzonderlijk goed geheugen, waardoor ze lichaamsgeuren heel lang kunnen opslaan. De perfecte methode om een irritante mug dus te vermijden, is er gewoon naar slaan. De mug zal de slag associëren met de lichaamsgeur in kwestie en bij de volgende beet een andere persoon lastigvallen. Dat stelden de onderzoekers van Cell tijdens een proef vast.

4. Kattenkruid

Niet geschikt als je katten in huis hebt - katten worden immers high van dit kruid en zullen er alles aan doen om in je slaapkamer in te breken - maar anders is kattenkruid de perfecte plant tegen muggen. Uit wetenschappelijk onderzoek bleek zelfs al dat kattenkruid 10 keer zo effectief is als DEET, op voorwaarde dat je je er helemaal mee insmeert. Dat doe je door de blaadjes te kneuzen en het sap op je huid te smeren, of simpelweg door kattenkruidolie te kopen. En bereid je alvast voor op héél wat aandacht van je katten.

5. Munt

Nog eentje die je makkelijk zelf thuis kan kweken: munt. Het groeit snel, is makkelijk te verzorgen en muggen hebben er een hekel aan. Hang een takje naast je bed, of wrijf enkele blaadjes op je huid - zo ruik je meteen lekker fris. Bovendien weet je altijd wat te doen met de overschot van het plantje: gooi wat blaadjes in een lekkere cocktail, op een ijsje of zet een lekker kopje muntthee. Mogelijkheden zat.

6. Draag lichte kleuren

Een tip om ook overdag niet te veel last te hebben van de zoemende beestjes: draag lichtere kleuren. Daar voelen muggen zich het minst tot aangetrokken, terwijl donkere kleren het meeste opvallen. Vooral bij zonsopkomst of zonsondergang prikken muggen het liefst, dus dan draag je beter kledij in lichte kleuren.

7. Vliegenramen

Vliegenramen houden niet alleen vliegen buiten, ook muggen kunnen niet door het gaas heen. De ideale oplossing voor als je toch frisse lucht wil zonder helemaal leeg gestoken te worden.

8. Vermijd sterke geuren

Muggen worden aangetrokken door sterke geuren van bijvoorbeeld parfums, shampoo's, handcrèmes met geur in, etc. Probeer zoveel mogelijk geurvrije producten te gebruiken om muggen te vermijden.

9. Meer alcohol = meer muggen

Jammer maar helaas maakt ook alcohol je aantrekkelijker voor muggen. Dat is gebleken uit verscheidene experimenten. In een studie bleek zelfs dat één biertje volstond om muggen te lokken. De reden is nog niet volkomen duidelijk, maar mogelijk heeft het te maken met de manier waarop alcohol de bloedtoevoer naar de huid beïnvloedt.

10. Muggenapparaat

Wie geen medelijden heeft met de zoemende muggen in de slaapkamer, kan er korte metten mee maken door een elektrisch apparaatje met tabletten of vloeistof in het stopcontact te steken. Elektriciteit zorgt er dan voor dat de werkzame stoffen verdampen en zo de muggen doden. De muggen zullen bij bosjes vallen, alleen is de werkzame, toxische stof transfluthrin erg giftig. Het product is daarom niet geschikt in de omgeving van jonge kinderen en laat het ook nooit een hele nacht insteken.