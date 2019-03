Daar is de lente: zo bereid jij je benen voor op zonnige dagen Valérie Wauters

21 maart 2019

08u02 1 Fit & Gezond Neen, blotebenenweer is het nog niet, maar een goed voorbereide vrouw is er twee waard. In de aanloop naar de lente is dit dus het ideale moment om te starten met het lenteklaar maken van je benen. Je zal ons binnenkort gegarandeerd erg dankbaar zijn!

Geef maar toe: veel daglicht hebben je benen de laatste maanden niet gezien. Een scheermes in vele gevallen evenmin. Een winterdonsje op je benen kan onder een lange broek zeker geen kwaad, maar onder een kort rokje oogt het vaak net iets minder charmant. Zit jij er al even aan te denken dat het misschien tijd is om aan ‘de grote lenteschoonmaak’ te beginnen? Dan geven wij vandaag graag het startschot. Op deze manier maak jij je benen in een wip weer helemaal lenteklaar.

Belangrijk om weten is dat je huid doorheen de winter sterk gedehydrateerd raakt. Vooral je voeten en benen krijgen het tijdens de koude maanden zwaar te verduren, waardoor er zich vaak heel wat dode huidcellen verzamelen op je onderste ledematen. Die weer verwijderen doe je met een exfoliant met AHA zoals glycolzuur. Scrub je liever manueel met een gel of crème met een korrelige textuur? Let er dan wel op dat je niet té hard scrubt, zodat er geen wondjes en ontstekingen van de huid ontstaan. Voorzie je benen en voeten na het scrubben of exfoliëren ook van een flinke laag bodylotion of bodybutter, om ze weer zacht en gehydrateerd te maken.

Het is ook een goed idee om nu al met een milde zelfbruiner te beginnen. Hierdoor heb je rustig de tijd om je bruine kleurtje langzaamaan op te bouwen, waardoor je veel minder kans loopt op vlekken of vreemde verkleuringen.

1. The Body Shop, Cactus Blossom Body Scrub, € 18.

2. Kiehl’s, Crème de Corps Whipped Body Butter, € 37.

3. Dior, Self Tanning Jelly, € 46,50