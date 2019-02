Daar is de lente, daar is de zonnecrème: moet je nu echt al smeren?

16u06 0 Fit & Gezond We beleven onze eerste echte zonnige week van het jaar, die ons meteen doet dromen van zonovergoten voorjaarsdagen. Maar wil het verschijnen van het eerste lentezonnetje meteen ook zeggen dat je de tube zonnecrème weer moet bovenhalen? Wij zochten het voor je uit.

Of je al dan niet verbrandt door de zon heeft niets te maken met hoe warm het buiten is, maar wel met de sterkte van de UV-straling die de aarde bereikt. Deze straling wordt weergegeven op een schaal van 0 tot en met 10. De uv-straling neemt toe naarmate de zomer nadert, waarbij we hartje zomer vaak te maken krijgen met uv-waardes rond de 7 à 8. Bij zulke hoge waarde verbrand je binnen het kwartier indien je zonder zonnebescherming de deur uitgaat.

Vandaag mag het zonnetje dan wel lekker schijnen, maar ligt de uv-waarde op 1 in Vlaanderen, mede dankzij de overtrokken hemel die je ziet. Dat wil zeggen dat de zon bijna geen kracht heeft, en dat de kans op verbranden praktisch onbestaande is. Belangrijk om weten is ook dat er een verschil bestaat tussen uv A-stralen en uv B-stralen. Uv A-straling veroorzaakt huidveroudering en is ook een schuldige bij de ontwikkeling van huidkanker. Uv B-stralen zijn dan weer de uv-stralen die ervoor zorgen dat onze huid verbrandt.

Dat wil echter niet zeggen dat je toch geen zonnecrème moet gebruiken op zonnige winterdagen. Dermatoloog Ingrid Van Riet: “Of je al dan niet zonnecrème moet gebruiken hangt van de situatie af. In de winter is de uv-concentratie minder, waardoor je echt niet iedere dag zonnecrème hoeft te smeren. Is het buiten bewolkt of zit je voornamelijk binnen? Dan is een zonnecrème niet per se nodig. Maar stel dat de lucht hemelsblauw is en je een flinke wandeling gaat maken, dan haal je best de zonnecrème boven.”

“Vertrouw ook niet alleen op dagcrèmes met spf. Op zich kunnen ze geen kwaad, maar ze geven een vals gevoel van veiligheid. Dagcrèmes bevatten misschien wel een uv B-filter waardoor je minder snel verbrandt, maar ze beschermen minder tegen uv-A. Dat komt omdat uv A-filters doorgaans een witte of glanzende film achterlaten, waardoor ze niet ideaal zijn om in een cosmetisch product zoals dagcrème te gebruiken. En laat die uv A nu net de belangrijkste factor van huidveroudering zijn. Kortom: gebruik je gezond verstand. Smeer wanneer het nodig is, maar dan wel met een echte zonnecrème.”