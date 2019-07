Crossfit blijft erg populair, wij probeerden de 'meest complete sport’ uit SV en TVM

30 juli 2019

14u02

Bron: De Morgen, eigen berichtgeving 6 Fit & Gezond Sinds 2012 probeert ze zich te kwalificeren, dit jaar is het gelukt. De Belgische Carmen ‘Boz’ Bosmans kan zich dit weekend tot fitste vrouw ter wereld kronen op de Crossfit Games in de VS. Ook in ons land kent de ‘meest complete sport’ inmiddels een trouwe aanhang.

Haar naam doet waarschijnlijk geen belletje rinkelen, maar Carmen ‘Boz’ Bosmans is absolute wereldtop in crossfit. Sinds 2012 probeert ze zich te kwalificeren voor de Crossfit Games. Laat ons dat hier voor de gemakkelijkheid het wereldkampioenschap meest fitte lichaam ter wereld noemen. In de nichepodcast Innerfight vertelt ze dat vooral maag- en darmproblemen haar in het verleden hebben tegengehouden. Wie de Instagramtijdlijn van Boz doorneemt, ontdekt spiermassa bij de Belgische waarvan u niet wist dat ze bestond.

Sinds een kleine 10 jaar is crossfit van de Verenigde Staten naar België overgewaaid. De kracht- en conditietraining werd uitgevonden door het duo Greg Glassman en Lauren Jenai in 2000. De hele theorie is gebaseerd op functioneel bewegen. Atleten gebruiken oefeningen en technieken uit het olympische gewichtheffen, turnen en atletiek. “Crossfit is de meest complete sport ter wereld”, zegt Carine Sermon, die in 2011 een van de eerste crossfitzalen in België opende, aan De Morgen.

Het enige wat je nodig hebt om te crossfitten is een zogenaamde box of sportzaal en een gediplomeerde trainer. “Crossfit is gegroeid uit het idee dat je aan alles wat je in een garage vindt voldoende hebt om superfit te worden”, zegt Gijs Balis, trainer bij Crossfit Lummen. Denk aan banden, touwen, staven en gewichten. “In ons functionele fitnessonderdeel werken deelnemers alleen met hun eigen lichaam en elastieken.” Een typische crossfittraining bestaat uit een opwarming, een technisch gedeelte en een work-out of the day. Het gaat om een hoge intensiteitstraining die maximaal een uur duurt.

In België zijn er volgens de officiële crossfitwebsite 86 plekken waar u zich kunt inschrijven voor het totaalpakket aan fitness. Uit een rondvraag van De Morgen bij verschillende crossfitzalen blijkt dat de zaken goed gaan. “U start uw artikel met een verwijzing naar Carmen Bosmans,” zegt uitbater Sermon, “maar onze leden hebben helemaal niet de ambitie om de fitste van de wereld te worden.” Sermon ontmoet vooral mensen die het beu zijn om niets te doen en in crossfit hun gading vinden.

Wat heeft de sport dan voor op pakweg klassieke fitness? Volgens Stefanie De Preter van Crossfit Mechelen heeft veel te maken met de groepssfeer. “In fitness ben je op jezelf aangewezen, bij crossfit sport je in groep.” Mensen moedigen elkaar aan en ondersteunen elkaar tijdens de moeilijkste momenten. “Veel mensen maken hier nieuwe vrienden. Iedereen staat in een zaal met korte short en sportschoenen. Je weet bij wijze van spreken niet met welk soort wagen anderen zijn toegekomen. Iedereen is gelijk.”

Uitgetest

Een tijdje geleden probeerde NINA-redactrice Sophie crossfit uit. Haar relaas: “Alles wat je over crossfit gehoord hebt, is waar. Ja, je ziet af. Ja, je gaat tot het uiterste. Ja, na de eerste minuten zou je het liefst nooit meer bewegen. En nee, dat wordt er helaas niet beter op.”

“We beginnen in groepjes van drie. Persoon 1 sprint zo snel mogelijk 10 keer 10 meter. Persoon 2 verzamelt al zijn of haar moed om in de tijd die persoon 1 nodig heeft zo lang mogelijk een L-sit vol te houden, terwijl persoon 3 in diezelfde tijd zo veel mogelijk burpees doet. Wanneer persoon 1 klaar is wordt er doorgeschoven. En dat 10 minuten lang. Wat zei ik ook alweer? Doodgaan. Juist. Al na enkele luttele minuten vraag ik me af hoe ik dit in godsnaam vol ga houden.”

“Wanneer de 10 minuten dan toch eindelijk voorbij zijn en ik mijn hart voel kloppen in mijn keel, krijgen we eventjes de tijd om te rusten. Vervolgens doen we nog vijf oefeningen, van elk één minuut met steeds één minuut rust. Kettlebell swings, kettlebell lunges, squats, sit-ups en touwtjespringen. Die minuutjes rust zijn bijzonder welgekomen, vooral na het touwtjespringen. Ik kan me na enkele sprongen nog maar moeilijk voorstellen dat ik dit vroeger voor mijn plezier op de speelplaats deed.”

“Achteraf schipper ik vooral tussen het happen naar adem, een gevoel van lichte trots en pure opluchting dat ik het hele gebeuren zonder kleerscheuren of een geblutst ego overleefd heb.”