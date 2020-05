Cosmeticabedrijf doneert 50 miljoen euro en verzorgingsproducten aan kwetsbare groepen in coronacrisis LDC

04 mei 2020

11u01 2 Fit & Gezond Steeds meer bedrijven trekken hun portefeuille open in de strijd tegen het coronavirus. Dat geldt ook voor Beiersdorf, het moederbedrijf van Nivea. Het maakt financiële steun vrij voor ngo’s en doneert maar liefst 1 miljoen liter ontsmettingsmiddel en 5 miljoen verzorgingsproducten.

Het gaat om een internationaal programma, met de naam #carebeyondskin. In totaal stelt Beiersdorf 50 miljoen euro aan donaties beschikbaar, dat gaat naar de zorg en mensen die momenteel het hardst getroffen zijn. “Covid-19 heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijde crisis. Dit raakt ons allemaal. Als bedrijf willen we kwetsbare groepen in onze samenleving helpen, om hen de hulp en bescherming te bieden die ze nu nodig hebben”, reageert Stefan De Loecker, Beiersdorf Chief Executive.

Naast de 50 miljoen euro doneert het moederbedrijf van Nivea wereldwijd ook 1 miljoen liter ontsmettingsmiddel en 5 miljoen tubes handcrème. In ons land is het een samenwerking aangegaan met het Brusselse ziekenhuis UMC Sint-Pieter. Nivea ondersteunt het volledige ziekenhuispersoneel door hen te voorzien van hydraterende en hygiënische producten. Tot slot geeft Nivea België ook financiële steun aan het Rode Kruis Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique. Op die manier hopen ze hulp te bieden aan geïsoleerde personen, bejaarden en daklozen.