Correct je handen wassen: je doet het zo

01 juli 2018

Er zijn zo'n aantal regels rond hygiëne waar iedereen zich aan hoort te houden. Geregeld douchen, elke dag je ondergoed wisselen en na een toiletbezoek je handen wassen. Vooral dat laatste is zo'n vanzelfsprekendheid, en toch durven veel mensen daarbij de mist ingaan.

Het Amerikaanse Department of Agriculture wou weten hoe het gesteld is met de hygiëne van de Amerikanen en trommelde daarom 383 proefpersonen op. Ze kwamen tot de schokkende ontdekking dat maar liefst 97 procent zijn handen niet fatsoenlijk wast. Dat is problematisch, want op die manier kan je slechte bacteriën verspreiden.

Gelukkig vertelt het ministerie wat de juiste manier is om je handen te wassen. Eerst moet jij je handen nat maken en dan pas schrobben met zeep. Dat doe je best 20 seconden lang! Vergeet ook de rug van je hand, je handpalm, je vingernagels en de plekjes tussen je vingers niet. Na de schrobbeurt droog je je handen best af met een handdoek. Pas op: zorg op voorhand dat er een droge, propere handdoek klaarligt, want als die vochtig en vuil is, wordt het een broeihaard van bacteriën. En dan ben je weer terug bij af.