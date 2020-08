Corona lokte ook bij kinderen meer slaapproblemen uit: slaapexpert Annelies Smolders vertelt hoe je dat fikst tegen de start van het schooljaar

Fit & Gezond Later gaan slapen. Duizenden schaapjes tellen. Meer slaapwandelen en knarsetanden. Ook kinderen en jongeren voelen het effect van corona op hun nachtrust. Slaapexpert Annelies Smolders geeft enkele tips om dat recht te trekken. Nog net op tijd voor 1 september. “Laat je kind niet te lang gamen, maar lees een verhaaltje of zet de televisie aan.”

“Slaap is voor iedereen belangrijk. Maar voor een kind is het echt essentieel”, zo valt Annelies Smolders (slaapexperte, bekend van Start to Sleep en ontwikkelaar van online slaaptherapie) met de deur in huis. “Tijdens onze slaap maken we niet alleen antistoffen tegen ziektes aan, maar ook groeihormonen. Kinderen hebben hun slaap dus nodig om te groeien. Bovendien verwerken ze ‘s nachts alle opgedane informatie en leerstof, en maken ze plaats in hun geheugen zodat ze de dag erna nieuwe kennis kunnen opslorpen. Als kinderen niet goed slapen, hebben ze meer kans op concentratie-issues en gedragsproblemen.”

Fout vakantieritme

Corona heeft de zaken er niet makkelijker op gemaakt. Integendeel. Door de pandemie zijn de slaappatronen van kinderen en jongeren flink verschoven. Dat blijkt uit een studie die vorige maand is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Sleep Research. Die toonde aan dat een heleboel Chinese kinderen tussen 4 en 6 jaar later onder de wol kropen én later opstonden. Ze leven met andere woorden al maanden op een vakantieritme.

’s Ochtends is de slaapkwaliteit maar zozo, terwijl die ’s avonds het beste is. En juist daar gaan kinderen aan knabbelen Slaapexpert Annelies Smolders.

“Dat zie je trouwens niet alleen bij kleuters, maar ook bij lageschoolkinderen en tieners”, bevestigt de slaapexpert. “Hoe dat komt? De pandemie heeft al onze routines door elkaar geschud. Onze ochtendlijke rush is weggevallen. Ouders moeten niet vroeg uit bed, want ze werken vaak thuis. Zelfs als ze buitenshuis werken hebben ze meer tijd, want ze moeten minder lang in de file staan. Zoon of dochter kan hiervan profiteren en mag langer blijven liggen. En ’s avonds komen kinderen af met de vraag om langer op te blijven. Ze hebben de volgende dag toch geen school. Het antwoord van vele ouders: ‘allez dan’.”

Die toegeving klinkt redelijk, maar het resultaat valt niet te onderschatten. Smolders: “Het slaappatroon van kinderen is gemiddeld één à twee uur verschoven, waardoor het bioritme helemaal in de war is. En die problematiek is al sinds maart aan de gang. Bovendien verliezen kinderen slaapkwaliteit. Die is ’s avonds op zijn best en net aan die kwalitatieve avonduurtjes gaan ze knabbelen.”

Insomnia en slaapwandelen

Naast een verschoven slaapritme ervaren veel kinderen ook slaapproblemen. Het meest voorkomende: insomnia. Dat kan een hele reeks oorzaken hebben. Annelies Smolders: “Kinderen missen niet alleen de vaste structuur van school, ze ervaren ook stress. Ze piekeren omdat ze hun vriendjes missen. Of omdat ze bang zijn. ‘Ik kon vroeger al moeilijk volgen in de les, wat zal dat nu geven?’ Andere kindjes zijn ongelukkig omdat ze zich afgesloten voelen. Ze hadden sowieso al weinig vrienden, maar sinds de pandemie zien ze zo goed als geen leeftijdsgenootjes meer. Er zijn er zelfs die niet moe zijn omdat ze zich de godganse dag vervelen. Het gevolg is slapeloosheid: ze kunnen niet inslapen of doorslapen.”

Door te lang te gamen, kan een kind ’s nachts woelen, nachtmerries krijgen, slaapwandelen of tandenknarsen Slaapexpert Annelies Smolders.

“Af en toe uit die spanning zich ook in slaapwandelen en tandenknarsen. Al zie je dat vooral bij kinderen die de gewoonte hebben om spanning op te zoeken door bijvoorbeeld te lang te gamen. Door te gamen zijn ze blootgesteld aan blauw licht, wat de aanmaak van het slaaphormoon melatonine tegenhoudt. Tijdens het gamen zijn kinderen ook heel actief bezig. Het brein is niet bepaald in rustmodus. Wanneer een kind met een actief brein naar bed gaat, dan gaat het woelen, nachtmerries krijgen, slaapwandelen of tandenknarsen.”

Tips voor het nieuwe schooljaar

Ondertussen komt 1 september dichterbij. Smolders raadt aan om het schoolritme nu al in te voeren. “Op welk uur moet je kroost normaal opstaan? Stel de wekker nu al in op dat uur om je kind voor te bereiden. Doe je dat niet, dan zal je kind of tiener de eerste schooldagen niet goed wakker worden, zich suffer voelen overdag en zich lastiger gedragen. Ook concentreren zal moeilijker gaan”, voorspelt ze.

Regelmaat is dus het sleutelwoord. Zowel ‘s ochtends als ’s avonds. “Op tijd stoppen met gamen én iets vroeger onder de wol kruipen is de boodschap. In tegenstelling tot gamen kan je wel nog een verhaaltje voorlezen of je kind naar tv laten kijken. Ja, ook dat is blauw licht, maar je kind is niet zo actief bezig als met een gameconsole. Het mag natuurlijk geen ùren duren. Maak dus duidelijke afspraken over wanneer ze de afstandsbediening moeten afgeven.”

Om hoe laat je kind naar bed moet, hangt af van de leeftijd. Op de site van het Slaapcentrum van UZA staat te lezen dat kinderen tussen 4 en 7 jaar 10 à 11 uur slaap nodig hebben. Kinderen tussen 8 en 11 jaar vertoeven het best 9 à 10 uur in dromenland. Tieners tussen 12 en 15 jaar zijn gebaat bij 8 à 10 uur. Een handige tabel, al moet je je daar niet blind op staren. “Iedereen is anders. Er zijn kortslapers, langslapers, ochtendtypes, ... Je kan het best samen met je kind inschatten hoeveel slaap hij of zij nodig heeft.”

Merk je dat je zoon of dochter nachtmerries heeft? Of ligt te draaien en keren zonder slaap te vatten? “Lees dan een verhaaltje voor het slapengaan. Dat werkt rustgevend. Of doe relaxatie-oefeningen overdag. Dat kan gaan van mediteren tot ademhalingsoefeningen of opsommen wat je zintuigen horen, zien en voelen”, tipt Smolders. “En ga in gesprek met je kind. Kies wel het juiste moment uit. Vaak maken ouders overdag weinig tijd om te babbelen met hun kroost, waardoor het kind pas zegt wat er op z’n lever ligt als het in bed ligt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maak als ouder zelf tijd vrij voor je kind, bijvoorbeeld aan tafel, om over eventuele bezorgdheden en angsten te praten.”

Lees ook:

Vlaamse jongeren slapen slecht en te weinig: dit kan je eraan doen (uitslapen in het weekend helpt alvast niet) (+)

“Slaapapneu is een sluipmoordenaar, hij put je volledig uit”: professor vertelt wat de klachten zijn en wat je eraan kan doen (+)

Meer burn-out door corona: welke symptomen mag je niet negeren en wanneer grijp je in? “Eens je het onder ogen durft te zien, zit je vaak al te ver” (+)