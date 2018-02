Columniste haalt uit naar ‘seksistische’ yogalegging, maar dat wordt haar niet in dank afgenomen Timon Van Mechelen

21 februari 2018

10u26 2 Fit & Gezond In een column in de Amerikaanse krant The New York Times schreef journaliste Honor Jones afgelopen weekend dat vrouwen enkel yogaleggings dragen omdat die sexy zijn. En dat vindt ze niet passen in de huidige tijdgeest. Maar heel wat vrouwelijke yogi zijn het daar niet mee eens.

In het artikel ‘Waarom yogaleggings slecht zijn voor vrouwen’ vertelt Honor Jones dat vrouwen de spannende broekjes niet dragen omdat ze comfortabeler of beter zijn om in te sporten, maar enkel omdat ze zogenaamd sexy zouden zijn. “Vrouwen hadden al het gevoel dat ze er sexy moeten uitzien op een date en zelfs op kantoor, maar dat we er nu plots sexy horen uit te zien in de fitness vind ik een brug te ver. De sportschool is net een van de weinige plekken waar we kunnen focussen op hoe we ons voelen in ons lichaam, niet op hoe we eruit zien. En daar moeten we tegenin gaan,” aldus Jones. Zelf stelt ze voor om in de plaats een losse joggingbroek te dragen, “want het is toch veel makkelijker om te sporten in een broek die niet elk putje en rolletje toont bij vrouwen boven de dertig?’ Maar daar zijn bijlange niet alle vrouwen het mee eens.

Haar column maakte namelijk heel wat reacties los van vrouwen die vertellen dat ze helemaal niet sporten in een yogalegging om sexy te zijn. Wél omdat het net makkelijker is om er de oefeningen in uit te voeren. En dat beamen ook NINA-redactrices Ellen Provoost, Eva Van Driessche en Nina Dillen die al eens een zonnegroet in yogalegging durven uitvoeren.

Ik vind het helemaal prima om met een knalrood hoofd en zweetvlekken in de yoga te zitten. Maar mag het dan alsjeblief nog wel in mijn comfortabele legging? Eva Van Driessche

"Een yogalegging zit gewoon goed. Als mannen dat sexy vinden is dat goed voor hen. Jammer dat je niet hetzelfde over wielerpakjes kunt zeggen," aldus Nina. Eva vertelt dan weer dat ze een yogalegging net helemaal niet sexy vindt: "Alleen als je de perfecte benen en billen hebt, is zo'n legging sexy. Dus nee, ik voel me er zeker niet mooier in dan in een joggingbroek. En mogen we trouwens ook nog zelf beslissen wat we dragen om yoga in te doen? Als er nu één plek is waar uiterlijk er niet toe doet, is het wel de yogales. Wat ik vreemder vind, is de trend om make-up te gaan dragen in de lessen. Daar heb ik het wél moeilijk mee. Camouflerende crème voor als je rood wordt. Ik vind het helemaal prima om met een knalrood hoofd en zweetvlekken in de yoga te zitten. Maar mag het dan alsjeblief nog wel in mijn comfortabele legging?" Tenslotte vertelt ook redactrice Ellen dat een yogalegging nu eenmaal makkelijker sport. "Dus nee, ik denk niet dat vrouwen het enkel dragen omdat het sexy is."

Has anyone written about the fact that leggings and yoga pants are important because they don’t *hurt* to wear? Like, congrats if your jeans don’t leave red marks on you by the end of the day, but I’ve never known that life. ✨⛸ Jaime Green 🥌✨(@ jaimealyse) link

As someone who has practiced yoga for years, it’s unbelievable that you think we wear yoga pants because they’re “sexy?!” We wear them because they allow us to maneuver in ways other clothing doesn’t. Alternatively, seeing if you aren’t in the proper position is just as important https://t.co/cy70QBWnrF kimmie caruba(@ kimmiecaruba) link

Okay @nytimes. 1) I am sure you had your pick of thoughtful opinion pieces for this Sunday’s edition...and this was your choice? 2) Women writing op-eds about other women’s sartorial choices is bad for women 3) You can have my yoga pants when you pry them from my cold dead booty https://t.co/8RU9l8iVde Candice Adams(@ TheCandiceAdams) link