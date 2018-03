Column: "Papa, ik ga boksen" Bieke Cornillie

29 maart 2018

18u26 0 Fit & Gezond Vanavond begint Boxing Stars, het nieuwe vtm-programma waarin 16 bekende gezichten elkaar in de ring zullen treffen. Ze werden klaargestoomd met elk 20 uur bokstraining. Onze redactrice Bieke Cornillie trekt zelf wekelijks haar bokshandschoenen aan en vertelt waarom de sport helemaal in haar hart zit.

“Papa, ik ga boksen!” Nee, ik kan niet zeggen dat hij in de handen klapte toen ik bij een zondags aperitief enthousiast mijn nieuwe hobby aankondigde. Dat was anderhalf jaar eerder wel anders toen ik met een nieuwe, blinkende koersfiets de oprit van mijn ouders kwam opgereden. ‘Welke groep erop zat? En of ik toch zeker voor ’nen 52-36’ had gekozen, al vooruitdenkend aan vader-dochtertochtjes in de Vlaamse Ardennen. Neen, verder dan een bedenkelijke blik voor ‘wat wel weer een bevlieging van zijn oudste dochter zou zijn’, kwam hij deze keer niet.

Die bevlieging duurt ondertussen toch al dik zeven maanden. Sinds oktober werk ik mezelf elke donderdagavond twee uur in het zweet in het piepkleine zaaltje van Boxing Team Houtland in Lichtervelde. Ik ben verkocht. Aan de sport. En aan de massagezalf als ik twee dagen later de trap niet meer af kan.

Een groot sporttalent is aan mij nochtans nooit verloren gegaan. In een heel ver verleden sprong ik wel eens over de bok en in mijn studententijd jogde ik een paar keer per week rond het slechte voetpad van de Gentse Coupure. Tot zover mijn sportloopbaan. Het werd er niet beter op toen ik ging werken. Ik liep van mijn bureau naar het kopieerapparaat en van de koffiemachine naar mijn wagen. Tijd voor actie. Het meisje voor zumbalessen en salsadansen ben ik nooit geweest. Het werd een koersfiets. En een stel bokshandschoenen.

Voor alle duidelijkheid: dat boksen kwam niet uit de lucht gevallen. Lichtervelde is immers niet alleen mijn thuisbasis, het is ook die van de boksclub van wereldkampioene Delfine Persoon. En sinds mijn schoonbroer me een paar jaar geleden meetroonde naar mijn eerste boksgala, kan ik haar tegenstandsters van de laatste jaren vlotjes opzeggen. Een tienbeurtenkaart voor de vrouwentrainingen en een verhoopt stel buikspieren werden een volgende logische stap.

Tienbeurtenkaart nummer drie is ondertussen bijna vol. Na beurt één raakte ik twee dagen later mijn bed amper uit. Na les twee bleef ook de trap nog een heikel punt. Na beurt dr… tjah, die trap blijft lastig. En dat volle glas wijn gaat net na een pittige sessie ook niet meer in een vloeiende beweging naar de lippen. Toch, het is een heerlijk gevoel. Boksen is niets anders dan over de limiet gaan. Voortdurend in ’t rood. Letterlijk en figuurlijk. Al na de opwarming schiet er van mijn fris gewassen coupe en ooit zorgvuldig aangebrachte mascara nog maar weinig over.

Ik ga boksen en zie er niet uit, maar geen haan die er in de club naar kraait. Focus is het enige wat telt. In de bokszaal kan ik twee uur op een bokszak slaan, squatten, planken, ‘jabs’ en uppercuts bijschaven zonder ook maar één keer aan dat to do-lijstje aan het prikbord in de keuken te denken. Zonder over deadlines en verbouwingen te stressen. Ondertussen worden m’n billen en biceps er niet alleen hard van, ook m’n concentratievermogen vaart hier wel bij. Links. Links, rechts. Links hoek. Uppercut.

Strakke spieren, een stevig conditieshot en m’n hersenen elke week even resetten. Boksen heeft me best al veel opgeleverd. Respect ook. Dat misschien nog het meest van al. In de boksclub gaat het niet om de mooiste sportschoenen, om het meest flitsende shirt, het stoerste kapsel of de laatste nieuwe bokshandschoenen. Het gaat zelfs niet om wie het hardst kan slaan en de meeste blokjes in z’n buik heeft. Dun, dik, gespierd of fijn, Belg of eender wat- de helft van de namen moet ik met wat schroom twee, drie keer opnieuw vragen en kan ik dan nog niet onthouden -, macho of meisje met gelnagels, diploma of niet, wereldkampioene of beginneling: na een halfuur boksen heeft iederéén een rooie kop en brandende longen.

En mijn vader? Die kan ondertussen niet meer volgen op de fiets.