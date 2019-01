Cola zonder prik en véél spek: de katergeneugten van de redactie Redactie Nina

01 januari 2019

10u13 0 Fit & Gezond De kans is reëel dat u vandaag rondloopt met een stevige kater. Die Dafalgan werkt maar niet, en van al dat water drinken om te hydrateren lijk je alleen maar extra misselijk te worden. Op de koop toe moet je straks nog gaan eten bij je schoonmoeder. Help! Om het leed te verlichten, deelt de NINA-redactie hun katergeneugten: kleine dingen die deugd doen op een dag als deze.

Timon: “Wat mij er na een nachtje feesten bovenop helpt, is een liter Sprite drinken en een broodje BLT eten met een dubbele portie mayonaise op. Verder drink ik ook altijd één espresso als ik wakker word, om hoofdpijn tegen te gaan. Extra tip: blijf ver weg van smoothies en vers fruitsap omdat je gezond wil zijn. Je darmen stellen dit niét op prijs. In hele erge gevallen helpt alleen ijskoude Aquarius, 2 pijnstillers en de hele dag in bed blijven liggen.”

Margo: “Over een kater wordt weleens de uitspraak ‘’s Avonds grote man, ‘s ochtends Dafalgan’ gedaan. Was het maar zo simpel. Heb ik een avond te diep in het glas gekeken? Dan gaat er de volgende dag haast niets meer in, ook geen water met een simpele Dafalgan dus. Maar zoals altijd weet mijn mama gelukkig wel raad. Haar trucje: wat cola (zonder bruis) drinken. Telkens weer helpen kleine slokjes mij er weer bovenop.”

Liesbeth: “Doorgaans drink ik amper frisdrank. Veel te plakkerig en te zoet naar mijn smaak. Maar na een wilde oudejaarsavond wordt Cola plots verheven naar een of andere godendrank, die me er langzaamaan weer bovenop helpt. Als mijn maag na een uurtje of twee niet meer zo wild te keer gaat, heb ik zin in maar één ding: ei met spek. Hoe meer spek, hoe beter. En als ik echt moedig ben, trek ik naar buiten voor een wandeling in de frisse lucht, zodat de mist in mijn hoofd een beetje wegtrekt.”

Nele: “Waar ik steevast meteen zin in heb na een nachtje stappen is fruitsap, hoe verser hoe liever én hoe meer hoe liever. Helaas is het niet bepaald een wondermiddeltje om er weer bovenop te komen, integendeel zelfs. Daarom probeer ik het vaak te houden bij één bescheiden sapje en stort ik me daarna op 1,5 liter icetea, sinds dit jaar mijn absolute partner in crime om opnieuw mens te worden. Wat ik ook meteen na het ontwaken naar binnen schrok is een belegd broodje, vroeger met americain, nu met tonijnsalade. Heer-lijk! Wat me tot slot ook instant beter doet voelen is een lange, warme douche, met veel zaligruikende douchegel.”



Valérie: “Ik probeer de kater voor te zijn door vlak voor het slapengaan nog een litertje water naar binnen te werken, gevolgd door een glas of twee cola. Uiteraard is het nu al te laat voor deze tip, dus daarom mijn back-up plan: koffietje, daarna een boterham met salami of prepare, gevolgd door een glas van één of andere frisdrank. En dan op de tanden bijten en zo snel mogelijk proberen doen alsof er écht niks aan de hand is. Fake it till you make it!”