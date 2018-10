Citroenwater drinken en nog 6 andere dingen waarvan je tandarts wil dat je er onmiddellijk mee stopt

Nele Annemans

10 oktober 2018

15u36

Bron: PureWow 2 Fit & Gezond Oké Captain Obvious, dat je tandarts wil dat je je tanden twee keer per dag poetst, wist je waarschijnlijk al. Maar hoe vaak flos je je tanden? Juist, te weinig waarschijnlijk. En dat ziet je tandarts ook. Liegen heeft dus weinig zin. Dit zijn 7 dingen waarvan je tandarts heel graag zou willen dat je ermee stopt.

1. Liegen over je flosgewoontes

Tandartsen zijn erg goed opgeleid om de gezondheid van je tandvlees te kunnen beoordelen. Als je dus aan hen vertelt dat je elke dag flost, maar eigenlijk alleen maar de laatste 3 dagen voor je bezoek dat deed, wel, dan zien ze dat. Je bent er dus maar beter eerlijk over. Als je niet of verkeerd flost, zijn zij er immers om je uit te leggen hoe het wel moet.

2. Thuis met whitening kits aan de slag gaan

"Whitening kits waar je thuis mee aan de slag gaat zijn meestal nutteloos", vertelt tandarts Matt Nejad. "Vaak bleken ze alleen oppervlakkig en bijvoorbeeld niet tussen je tanden." Maar dat is niet alles. Die DIY-kits kunnen je tanden ook beschadigen volgens dokter en cosmetische tandarts Steven Davidowitz. "Je tanden bleken met doe-het-zelfproducten kan je tandvlees dunner maken en zorgen voor irritatie en gevoeligere tanden. Voor een mond vol parelwitte tanden, maak je dus beter een afspraak met je tandarts."

3. Je water aanlengen met citroen of limoen

We weten het, gewoon plat water kan behoorlijk saai worden na een tijdje. Maar die extra twist van limoen of citroen is erg nefast voor je tandenrij. "Citroen en limoen zijn erg zuur. Dat zuur zorgt voor tandbederf, tandvleesontstekingen, beschadigingen aan je tandglazuur of de buitenste beschermlaag van je tanden én een slechte adem", aldus Davidowitz. "Wil je je tanden tevreden houden, drink je dus het best water zonder toevoegingen."

4. Een te harde tandenborstel gebruiken...

Een tandenborstel met harde haren in combinatie met te hard schrobben zorgt er niet alleen voor dat je tandvlees sneller gaat bloeden, maar ook dat mogelijk je glazuur beschadigt. Gebruik dus altijd een tandenborstel met zachte haren om je tandvlees én tandglazuur gezond te houden.

5. ... of een handmatige tandenborstel gebruiken

"Van elektrische tandenborstels is aangetoond dat je beter en meer doelgericht poetst", aldus Davidowitz. "Met handmatige tandenborstels ben je immers meer geneigd om sommige gebieden te veel en andere te weinig te poetsen. Bovendien hebben de meeste elektronische exemplaren een ingebouwde timer waardoor je nooit te lang of te kort poetst."

6. Je kinderen nerveus maken

"Ik zie veel kinderen die heel flink op de tandartsstoel komen zitten, maar helemaal door het lint gaan, zodra hun ouders nerveus worden of zeggen dat ze zich moeten voorbereiden op pijn", aldus de tandarts. "Fok je kinderen dus niet op en blijf tijdens hun tandartsbezoek gewoon buiten wachten om het zo aangenaam mogelijk voor hen te maken."

7. Je tandpasta vervangen door nieuwe witmakende huis-tuin-en-keukenmiddeltjes

"Je tanden poetsen met gitzwarte houtskool of trends als 'Oil Pulling' waarbij je je tanden spoelt met kokosolie, vieren momenteel hoogtij op het internet. Toch bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat die middeltjes helpen om je tanden witter te maken. Een goede tandenborstel en gewone tandpasta zullen veel beter werken dan die methodes", vertelt Frank Herrebout, tandarts en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen.