Chrissy Teigen gebruikt botox tegen migraine: een wondermiddel? “Het werkt, maar niet bij iedereen”, zegt neuroloog

Fit & Gezond Het Amerikaanse model Chrissy Teigen (34) gebruikt botox als remedie tegen haar zwangerschapshoofdpijn en migraine. Ze is trouwens niet de enige celebrity die bij dat middeltje zweert: ook zangeres Dana Winner gebruikt het. Is het echt een goede oplossing of heeft het vooral een placebo-effect? We vroegen het aan neuroloog en hoofdpijnexpert Koen Paemeleire. “Hier in België krijg je de behandeling zelfs gedeeltelijk terugbetaald. Maar wel onder strenge voorwaarden.”

Chrissy Teigen en zanger John Legend maakten in augustus bekend dat ze hun derde kindje verwachten. En die zwangerschap is geen makkie voor het Amerikaanse model: ze worstelt onder andere met erg pijnlijke zwangerschapshoofdpijn. “It’s just so bad”, schrijft ze op Twitter. Maar de oplossing blijkt in zicht: Teigen zal botoxinjecties in haar nekspieren krijgen.

I get really really bad pregnancy headaches. was thrilled to be cleared to do neck muscle botox along with a crazy combo of beta blocker shots and radio wave frequency something something doctor terms. anyhow man it’s just so bad but I see the light finally chrissy teigen(@ chrissyteigen) link

In een reply schrijft het Amerikaanse model ook dat ze botox al langer gebruikt als een remedie tegen hoofdpijn: ze laat het injecteren in haar kaken als middel tegen regelmatige hoofdpijn en achter haar wenkbrauwen als middel tegen migraine. “Life changing”, noemt ze het.

Het lijkt een heel Amerikaanse behandeling – en jawel, de behandeling is daar erg populair – maar ook bij ons bestrijden sommige migrainelijders de kwaal met botox. Zangeres Dana Winner is daar al sinds 2016 heel open over. Zij moest soms overgeven van de hoofdpijn, maar sinds ze botox laat injecteren, is de pijn “aanzienlijk verminderd”, zegt ze. Veel fans reageerden sceptisch: ze veronderstelden dat Winner het stiekem vooral voor haar rimpeltjes deed. Misschien omdat botox tegen migraine too good to be true klinkt.

Enkel voor chronische migrainelijders

“Het is waar dat we lange tijd sceptisch zijn geweest voor botox als remedie tegen migraine”, zegt prof. dr. Koen Paemeleire, kliniekhoofd bij de dienst neurologie van UZ Gent en gespecialiseerd in hoofdpijnaandoeningen. “Toen in Amerika de eerste studies naar botox tegen migraine verschenen, was het verschil immers niet zo groot tussen wie botox kreeg en wie injecties met een placebo kreeg. Botox had wel degelijk een positief effect bij mensen met chronische migraine, maar de placebogroep vertoonde ook behoorlijke verbeteringen. Dus heeft de medische wereld een aantal jaar de discussie moeten voeren: is botox wel klinisch relevant en is het de hoge kostprijs waard? Zowel in de VS als in Europa en België hebben ze besloten van wel.”

Pas als je al twee keer, zonder succes, een andere medische behandeling probeerde, schakelen we over op botox Prof. dr. neurologie Koen Paemeleire

In ons land krijg je een behandeling met botox sinds maart 2019 zelfs voor 75 procent terugbetaald. Maar – en het is een belangrijke ‘maar’ – enkel als je aan chronische migraine lijdt. Uit bovenstaande onderzoeken blijkt immers dat botox enkel bij chronische migraine een voldoende groot positief effect heeft. Je lijdt aan chronische migraine wanneer je meer dan vijftien dagen per maand hoofdpijn hebt, waarvan minstens acht dagen migraine. En dat minstens drie maanden na elkaar. Daarbovenop zijn er nog extra voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet je al twee keer, zonder succes, twee andere medische behandelingen geprobeerd hebben en één niet-medische (samen met je dokter de triggers van de migraine aanpakken, bijvoorbeeld).

360 euro per behandeling

Betekent dat dat botox niet werkt tegen niet-chronische migraine? Niet noodzakelijk. Die vraag kan de medische wereld gewoon voorlopig niet met zekerheid beantwoorden. “We kunnen geen testen doen op dieren, want zij lijden niet aan migraine. Dus is het heel moeilijk om remedies te onderzoeken. We trekken de grens voorlopig bij chronische migraine, omdat we botox daarvoor al getest hebben. Maar er is ondertussen ook interesse om het effect van botox op ‘hoogfrequente episodische migraine’ te testen, wanneer je tussen 10 en 14 dagen per maand hoofdpijn hebt. Als botox daarbij ook helpt, kan de grens daar komen te liggen.”

Dat er ergens een grens ligt, is wel nodig. Botox is een dure behandeling en wordt ook daarom voorlopig enkel terugbetaald bij zwaardere gevallen. “Elke drie maanden spuiten we twee flacons botox in bij de patiënt. Samen kosten die zo’n 340 euro”, verduidelijkt Paemeleire. Dankzij de terugbetaling betaal je als patiënt daarvan uiteindelijk nog maar zo'n 80 euro. Voorwaarde is wel dat je gunstig reageert op de twee eerste proefbehandelingen. Als de botox je aantal hoofdpijndagen niet met de helft vermindert, wordt de terugbetaling stopgezet.

Van antirimpel naar antimigraine

Dus: botox is wel degelijk een effectieve behandeling tegen migraine. Hoe het dan juist werkt? Dat heeft niks, of alleszins weinig te maken met spieren verlammen, zoals velen denken. Bij een behandeling met botox krijg je 31 injecties toegediend op specifieke, voorafbepaalde plaatsen, onder meer op je voorhoofd, achterhoofd, slapen en monnikskapspier. Daarnaast kan de arts nog maximaal acht extra injecties toevoegen op plaatsen waar je extra veel pijn hebt.

Omdat sommige migrainelijders merkten dat ze na het wegspuiten van hun rimpeltjes minder hoofdpijn hadden, kwam botox als remedie tegen migraine op de radar Prof. dr. neurologie Koen Paemeleire

“We gaan er nu van uit dat de zenuwuiteinden in je hoofd en schedel de botox opnemen en ze daardoor minder pijnsignalen naar je hersenen sturen”, zegt Paemeleire. “Botox staat inderdaad vooral gekend als een spierverlammer: in die hoedanigheid werkt het tegen rimpeltjes, maar ook tegen spasticiteit na een beroerte, bijvoorbeeld.” Het is trouwens die antirimpeltoepassing die botox als remedie tegen migraine op de radar bracht: sommige migrainelijders merkten immers dat ze na het wegspuiten van hun rimpeltjes minder hoofdpijn hadden. “Maar het spierverlammende effect is in het geval van migraine dus bijzaak. Er wordt zelfs aan een non-paralyzing botoxvariant gewerkt, die geen helemaal effect meer zou hebben op de spieren.”

Beter dan botox?

En meer goed nieuws voor migrainelijders, want de medische wereld werkt nog aan een andere remedie: antilichamen die het zogenaamde CGRP-eiwit kunnen blokkeren. “Dat eiwit komt vrij bij migraine en lokt de hoofdpijn uit. Meerdere firma’s hebben nu synthetische antilichamen ontwikkeld die de effecten van CGRP kunnen blokkeren. Die worden dan ook bij migrainepatiënten geïnjecteerd.”

“Alle studies zijn positief geweest, in die zin is de behandeling minder controversieel dan botox. En ze zou ook bij episodische migraine gebruikt kunnen worden, niet alleen bij chronische.” De injecties zijn wel duurder dan botox: ongeveer 500 euro per maand. Er wordt nu volop onderhandeld over of ze een medische meerwaarde hebben en terugbetaald zullen worden. “Ik gok dat we eind dit jaar of begin 2021 de beslissing zullen vernemen”, zegt Paemeleire.

