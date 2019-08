Chocolade kan depressieve gevoelens verminderen NA

09 augustus 2019

09u06

Bron: Science Daily 12 Fit & Gezond Niet gedacht dat jouw zoete zonde nóg beter kon smaken? Think again. Volgens een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Depression and Anxiety kan pure chocolade immers de kans op depressiesymptomen verminderen.

Voor de studie analyseerden de onderzoekers van de University College London de chocoladeconsumptie en psychische gegevens van 13.626 volwassenen. Er werd ook rekening gehouden met andere factoren als lengte, gewicht, burgerlijke staat, etniciteit, opleiding, gezinsinkomen, lichamelijke activiteit, roken en chronische gezondheidsproblemen zodat alleen het effect van chocolade op depressie kon achterhaald worden.

Nadat ze al die factoren konden uitsluiten, ontdekten de onderzoekers dat mensen die binnen 2 perioden van 24 uur donkere chocolade hadden gegeten 70% minder kans hadden op depressieve symptomen dan de proefpersonen die helemaal geen chocolade verorberden. De deelnemers die het meeste chocolade aten, eender welke soort, hadden ook minder kans op depressieve gevoelens.

“Onze studie toont aan dat chocolade eten de kans op depressie vermindert”, aldus hoofdauteur dokter Sarah Jackson. “Er is echter nog verder onderzoek nodig om te achterhalen wat het precieze verband is.”

Van chocolade wordt al langer gezegd dat het je humeur stimuleert. Dat bevestigt ook apotheker en orthomoleculair voedingsspecialist Carmen Cheung. “Pure chocolade zit tjokvol tryptofaan. Dat is een grondstof voor serotonine, ook wel gekend als het gelukshormoon. Een tekort aan tryptofaan, en dus ook aan serotonine, kan leiden tot depressiviteit, angst, onrust, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen. En doordat je lichaam als het donker is serotonine omzet in melatonine, je slaaphormoon, krijg je misschien zelfs last van slapeloosheid.” Daarnaast bevat pure chocolade ook fenylethylamine, een neurotransmitter die stroomt bij verliefdheid. Geen wonder dus dat je beter gezind wordt van je favoriete guilty pleasure.