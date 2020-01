Chilipoeder op hoofdhuid als nieuwe haargroei trend: “Dit kan leiden tot haaruitval”

Leen Van de Sande

30 januari 2020

16u26

Bron: Metro 0 Fit & Gezond Sommige mensen dromen van lange, gezonde lokken à la Rapunzel en hebben daar veel voor over. Van tijd tot tijd circuleren er op internet wonderbaarlijke middeltjes om je haar sneller te doen groeien. Dit keer zou chilipoeder dé manier zijn om een lang en vol kapsel te krijgen. Maar werkt dat ook echt? Wij vroegen het dermatoloog Marieke Dutré.

Voedingsmiddelen als eieren, oesters en zalm passeerden allemaal al de revue in de rij van middeltjes die de haargroei zouden bevorderen. Ook chilipoeder wordt daar nu aan toegevoegd. Althans, dat beweert menig influencer op YouTube. Het enige wat je moet doen is chilipoeder, al dan niet gemengd met wat olie, over je hoofdhuid en haarwortels wrijven.

Maar is dat wel zo veilig? Dermatoloog Marieke Dutré leg uit: “Het gebruik van chilipoeder op je hoofdhuid is geen goed idee. Chili bevat de werkzame stof capsaïcine, die inderdaad voor een betere bloeddoorstroming kan zorgen. Onverdund chilipoeder bevat hier echter hoge concentraties van, wat kan leiden tot ernstige irritatie van de huid met schilfering, branderigheid, pijn en zelfs echte wondjes tot gevolg. Indien de hoofdhuid ernstig geïrriteerd wordt, zal dit ook onrechtstreeks haaruitval veroorzaken.” En laat dat nu net niet de bedoeling zijn.

Chilipoeder kan dan wel lekker zijn bij je gerechten, toch moet je opletten met het gebruik ervan. “Indien je dit poeder op de hoofdhuid aanbrengt, bestaat nog eens het risico dat het in de ogen terecht komt, met ernstige irritatie van de ogen tot gevolg. Daarbij kan het inhaleren van chilipoeder een astma-aanval uitlokken bij personen die daar gevoelig voor zijn”, luidt het.

Wat werkt wel?

Bon, geen chilipoeder dus om je haren sneller te laten groeien. Maar andere huis-tuin-en keukenmiddeltjes op je hoofd pleuren doe je ook beter niet, zegt Dutré: “Ik vind het zeker geen goed idee om zomaar willekeurige producten of voedingsmiddelen op de hoofdhuid aan te brengen. Het is beter om te kiezen voor middelen die beschikbaar zijn in de apotheek, want die werden uitgebreid getest naar eventuele gevaren of bijwerkingen.”

Het is dus duidelijk wat niet werkt om je haar te laten groeien, maar wat werkt dan wél? “Er bestaan geen producten die het haar sneller doen groeien.” Bummer. “Wel zorgen bepaalde producten voor het stimuleren van rustende haarfollikels en minder haaruitval, zoals bijvoorbeeld Minoxidil. Daarbij kunnen supplementen met cysteïne of keratine de haarvezel iets sterker en dikker maken”, besluit de dermatoloog. Wil je nog steeds lange lokken? Dan is gewoon geduld hebben de meest veilig optie.