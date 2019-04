Chilipepers zouden de groei van longkankercellen kunnen tegenhouden Nele Annemans

09 april 2019

11u56

Een nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Experimental Biology, vond dat capsaïcine, het stofje dat chilipepers zo pikant maakt, de verspreiding van longkanker in het lichaam kan tegenhouden. Dat is belangrijk nieuws aangezien longkanker de derde meest voorkomende kanker in België is en goed is voor 6523 overlijdens per jaar.

Voor de studie analyseerden de onderzoekers menselijke niet-kleincellige longkankercellen, dat is de soort longkanker die het meest voorkomt, en zagen daarbij dat capsaïcine ervoor zorgt dat de cellen niet naar andere weefsels in het lichaam werden verspreid. Dat is een belangrijke vaststelling omdat longkanker vaak moeilijk te detecteren is in een vroeg stadium, en zodra er zich symptomen voordoen, de kanker zich vaak al verspreid heeft naar andere delen van het lichaam. Zo kan de kanker uitzaaien naar onder andere de hersenen, botten en bijnieren waardoor hij moeilijker te behandelen is.

“Onze studie suggereert dat de natuurlijke samenstelling van capsaïcine in chilipepers zou kunnen helpen tegen de uitzaaiing van longkanker”, aldus hoofdauteur van het onderzoek Jamie Friedman. Hij zal deze onderzoeksresultaten presenteren op de jaarlijkse bijeenkomst ‘American Society for Investigative Pathology’ die momenteel doorgaat in Orlando.

“We hopen dat capsaïcine in de toekomst gebruikt kan worden in combinatie met andere chemotherapeutica om niet alleen longkanker, maar ook andere kankers te bestrijden”, aldus Friedman. “Toch moet er ook nog veel onderzoek gebeuren. Capsaïcine zorgt immers ook voor onaangename bijwerkingen zoals irritatie, maagkrampen en een branderig gevoel.” Wetenschappers zijn dan ook volop bezig met het maken van een stof die de kankerbestrijdende eigenschappen van capsaïcine behoudt, maar niet zo nadelig is voor de maag.