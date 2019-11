Cellulite: wat is het juist en waarom schamen sommige vrouwen zich ervoor?

Fit & Gezond “Ik hoop dat er hierna één iemand zegt: ‘Ah, Frances heeft dat ook en die loopt ook zo rond in de zomer. Nu ga ik dat ook doen.” Frances Lefebure toonde zondagavond in ‘Make Belgium Great Again’ hoe ook zij cellulite op haar billen heeft. Haar statement om schoonheidsidealen aan te vechten en onzekerheden te omarmen. Maar cellulite, wat is dat nu eigenlijk? En waarom schamen we ons daar voor?

Wat is cellulite?

In de volksmond spreken we steevast van cellulitis, maar eigenlijk is dat een verkeerde benaming. Cellulitis is een ontsteking van de huid veroorzaakt door een bacteriële infectie. En dat is wat anders dan cellulite, de oneffenheden waar vrouwen vaak zo onzeker van worden. Dermatoloog Thomas Maselis legt uit: “Cellulite ontstaat wanneer de vetcellen in de laag net onder de huid gaan toenemen. Daar zitten bloedvaten en lymfebanen die op dat moment afgesnoerd worden, waardoor je een stapeling van vocht krijgt en dus oneffenheden.

Waarom hebben vrouwen er meer last van dan mannen?

“Cellulite komt quasi exclusief bij vrouwen voor en dat komt omdat hun vetstructuur anders in mekaar zit”, legt dermatoloog Maselis uit. “Hun lichaam heeft veel meer vet dan een mannenlichaam. Rond de vetlobben van vrouwen zitten bindweefselhokjes, kleine kamers met bindweefsel die loodrecht op de huid staan. Wanneer vrouwen bijkomen, gaan sommige van die lobjes feller verdikken dan die ernaast. Vermageren ze terug, dan gaan die ‘dikste’ niet meer vermageren dan de andere, met oneffenheden die zichtbaar zijn door de huid tot gevolg. Bij mannen ligt dat bindweefsel diagonaler, met veel kleinere celletjes, waardoor zij er geen last van hebben.”

Kan je er iets aan doen?

Cellulite komt logischerwijs dus meer voor bij vrouwen die overgewicht hebben of fel gaan jojo’en. Maar soms is het ook gewoon aanleg, genetisch bepaald. Ook fijne vrouwen kunnen het dus krijgen. En helaas valt er bitter weinig aan te doen voor wie er van af wil. “Er bestaan een hoop behandelingen, maar die werken stuk voor stuk slechts tijdelijk”, zegt Maselis. “Zo zijn er methodes die het vocht uit de dijen gaan duwen. Er zijn ook behandelingen met apparaten die via infrarood de doorbloeding verbeteren, er zijn trilmassages, verzorgingen waarbij vet bevroren wordt... Telkens is het effect van korte duur.”

Voorkomen kan wél. Door je gewicht op peil en vooral constant te houden, bijvoorbeeld. “Wie vermagert, raakt daar immers haar cellulite niet automatisch mee kwijt. Ook sporten werkt. Er zijn een resem specifieke oefeningen Het zorgt voor een betere doorbloeding en maakt de huid ook strakker.”

Waarom hebben vrouwen een probleem met cellulite?

Hoewel er amper vrouwen zonder zijn- naar schatting 98 procent heeft cellulite- vindt geen enkele het fijn om te hebben. Waarom? Omdat het niet voldoet aan Het Schoonheidsideaal. “En dat is heel eng gedefinieerd: slank en strak voor vrouwen, gespierd voor mannen”, zegt Jolien Trekels, postdoctoraal onderzoeker gespecialiseerd in de identiteitsontwikkeling bij jongeren (KU Leuven). “Heel wat vrouwen en meisjes hebben het idee dat ze daar in moeten passen.”

Vrouwen worden bovendien voortdurend geconfronteerd met wat dan zogezegd perfect is. “Op televisie, in films, reclame, op sociale media. Er is een overrepresentatie van slank, terwijl het overgrote deel van de bevolking dat niet is. Die proportie zit verkeerd.”

Komt daar ooit verandering in?

Frances Lefebure toonde haar cellulite op televisie, Jitske Van de Veire pleit voor meer body positivity en steeds meer sterren posten al eens een foto van zichzelf zonder make-up of filter op sociale media. Ja, de tegenbeweging is ingezet. Maar de weg is nog lang, zegt professor Laura Vandenbosch, expert in de invloed van media en sociale media op jongeren (KU Leuven). “We wéten wel dat wat reclame voorschotelt niet het echte leven is en we zijn blij met campagnes zoals die van Dove die echte modellen tonen, maar die schoonheidsidealen zitten er zo fel ingebakken, dat vrouwen er niet opeens een positief lichaamsbeeld door krijgen. Er is meer nodig. Wat precies, zijn we volop aan het onderzoeken. Maar het lijkt niet iets wat op korte termijn zal gebeuren.”