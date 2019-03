Celebri­ties wild enthousiast over selderij­sap. Maar is het echt een wondermiddel? Aiko van Hooijdonk en Ellen den Hollander

12 maart 2019

12u02

Bron: ad.nl 0 Fit & Gezond Avocado, quinoa, kokosolie en açaï. Het zijn enkele voorbeelden van voedingsmiddelen die superfoods worden genoemd. Nu staat selderijsap in het middelpunt van de belangstelling. Het magische sap zou de darmflora verbeteren, ziektes tegengaan en nog veel meer.

Laten we beginnen met de hype. Die is aangewakkerd door Anthony William, auteur van drie New York Times-bestseller boeken. Hij wordt ook wel The Medical Medium genoemd. In al zijn boeken vermeldt William dat hij elke dag begint met ongeveer een halve liter selderijsap. Volgens hem vanwege de helende krachten en het ‘ongelooflijke vermogen om gezondheidskwesties enorm te verbeteren’.



Op de site van Gwyneth Paltrow stelt Anthony William dat dit sap niets minder dan een wondermiddel is. Pharrell Williams, Gwyneth Paltrow en Naomi Campbell maken van het drinken van celery juice ook een gewoonte, wat resulteerde in een enorme belangstelling voor het wonderdrankje. Kim Kardashian drinkt het bijvoorbeeld tegen haar psoriasis. Op Instagram levert de #celery juice meer dan 100.000 hits op.

Geclaimde gezondheidseffecten

Maar klopt het dat selderijsap zo fantastisch werkt voor je lichaam? En nog belangrijker: is het wel verstandig om veel selderijsap te drinken? Allereerst de term superfood. Die vaak te pas en te onpas gebruikt wordt. Dat terwijl er vaak geen of niet voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de geclaimde gezondheidseffecten.



Vaak bezit de superfood veel belangrijke voedingsstoffen en antioxidanten, maar dat betekent nog niet dat het daarom meteen super is. Selderijsap is geen uitzondering hierop. Selderij bevat veel antioxidanten, vitamine A en vitamine K. Onderzoeken hebben selderij gelinkt aan het verlagen van het risico op diabetes en kanker. Maar er is meer onderzoek nodig om dit alles te bevestigen.

William zegt dat het sap je leven kan veranderen. Sterker nog, redden zelfs. Het spoelt alle schadelijke stoffen uit je lever, zegt hij in een video op YouTube. Mensen die het gebruiken, voelen zich energieker, ze vallen af en ze hebben minder symptomen van allerlei ziekten, vertellen ze in deze promotiefilm voor de boeken van William. Aan welke ziekten ze leden, wordt niet duidelijk.

Wondermiddelen

Stel je niet te veel voor van het sap, want, zoals het Nederlands Voedingscentrum het formuleert: wondermiddelen bestaan helaas niet. Er zijn wel voedingsmiddelen die goed voor je zijn, zoals ongebrande noten, vis en groenten, maar je moet vooral gevarieerd eten. De ene dag biet, de andere dag spinazie, dan weer bonen, als het om groente gaat. Alleen door variatie krijg je alle vitaminen en mineralen binnen die je nodig hebt. En alle voeding uit de Schijf van Vijf is samen supervoedsel, betoogt het kenniscentrum.



De enorme gezondheidsvoordelen die selderijsap zou hebben zijn dus overdreven, maar het drinken van selderijsap brengt ook geen gevaren met zich mee. Selderij bestaat grotendeels namelijk uit water en je krijgt dus vooral water, wat suiker en vitamines binnen.

Trap er niet in, want er is geen begin van een bewijs, laat Cees Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalverij weten. “Wat een droefenis, dat geklets over de wonderbaarlijke eigenschappen van selderijsap, zoals uitgedragen door een ‘medisch medium’. Het is nooit verstandig om op mediums af te gaan, maar in dit geval zeker.”



Voor gunstige effecten op de gezondheid zijn nooit aanwijzingen gevonden, aldus Renckens. “De database van de bepaald niet anti-alternatieve Amerikaanse website van de NCCIH bespreekt 52 mogelijk werkzame kruidenmiddelen, maar zelfs daarbij wordt selderij niet eens genoemd. Ook in de reguliere medische database Pubmed is niets te vinden over de geneeskrachtige werking van selderijsap. Dat het zou werken bij chronische ziekten en onbegrepen klachten, zoals medium William beweert, daarvan is dus geen begin van bewijs geleverd.”