Cardioloog Pedro Brugada niet overtuigd van superpil die 4 hartmedicijnen combineert: "Ik zie me niet meteen werkloos worden"

03 september 2019

15u57

Een 'polypil' die vier hartmedicijnen combineert en zelfs hartproblemen kan voorkomen: recente tests met dit nieuwe supermedicijn ogen veelbelovend. Al is de wereldvermaarde hartspecialist Pedro Brugada (67) sceptisch. "Deze pil gaat geen groot effect hebben", zegt hij.

Er wordt al jaren geëxperimenteerd met de zogeheten superpil, die een einde moet maken aan tal van hartkwalen. Maar nu zijn voor het eerst spectaculaire resultaten van een grote studie gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het wondermedicijn bij één derde van de patiënten uit een grote controlegroep hartproblemen hielp voor­komen. Met andere woorden: eens deze pil op de markt is, zouden jaarlijks wereldwijd miljoenen levens gered ­kunnen worden.

Ongerustheid

Prachtig medisch nieuws, al is lang niet iedereen overtuigd van het nut van de pil. Grootste punt van kritiek is dat het medicijn zou worden voor­geschreven aan perfect gezonde mensen, die jaren aan een stuk dagelijks een pil zouden moeten slikken. “Zo maak je patiënten van mensen die niks mankeren”, zegt cardioloog Hans Van Brabandt van het Federaal Kennis­centrum voor de Gezondheidszorg. “Je creëert druk en ongerustheid.”

Niet revolutionair

Ook de vermaarde hart­professor Pedro Brugada is sceptisch. “Ik verwacht niet dat de polypil plots voor een grote daling in het aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten zal zorgen”, zegt hij. “De samenstelling ervan is niet revolutionair, hé. Er zijn veel patiënten die nu al exact dezelfde medicijnen nemen, maar dan apart. Na m’n operatie aan een dichtgeslibde halsader neem ik bijvoorbeeld een cholesterolremmer, aspirines en iets tegen de hoge bloeddruk.”

Waarom dan die jarenlange zoektocht naar de ‘superpil’?

Omdat ze praktisch is. Als mensen diverse pillen moeten nemen, bestaat het risico dat ze er al eens eentje vergeten. Dan is deze combipil een goeie oplossing. Al is dat op zich ook niet nieuw. Er zijn nog heel wat medicijnen die bestaan uit verschillende ­‘samengesmolten’ tabletten.

Er is ook kritiek omdat de pil aan gezonde patiënten zou worden voorgeschreven, ter preventie van hartkwalen.

Over dat aspect kan je inderdaad blijven discussiëren. Er zijn evenveel meningen als studies over. Maar je moet natuurlijk altijd ­kritisch blijven, want de farma-­industrie denkt altijd vanuit een commercieel oogpunt. Wat er ook van komt, ik denk niet dat ik de komende jaren plots werkloos zal ­worden.