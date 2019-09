Exclusief voor abonnees Cardioloog Brugada vraagt aandacht voor preventie: vanaf wanneer is het nodig om je hart- en bloedvaten te laten onderzoeken? NA & LDC

12 september 2019

10u55 4 Fit & Gezond We moeten allemaal minstens één keer per jaar naar de tandarts. Vrouwen kloppen het best om de één à twee jaar aan bij een gynaecoloog. Moeten we binnenkort ook geregeld een afspraak maken bij de cardioloog? De wereldberoemde hartspecialist Pedro Brugada hamert op de preventievezorg in de cardiologie. Wij vroegen aan professor Erik Debing wat ervan aan is.

“Ook als je geen klachten heb, laat je je het best eens onderzoeken.” De boodschap van de bekende hartspecialist Pedro Brugada is duidelijk: check op tijd dat je geen last hebt van hart- of vaatproblemen. Hij spreekt uit ervaring. Onder zachte dwang van zijn vrouw ging hij een jaar geleden onder de scanner. “Ik had geen klachten, maar twee dagen na die scan had ik twee stents (metalen spiraaltjes die aangebracht worden bij een kransslagadervernauwing, nvdr.). Én ik had een vernauwing van 95 procent in mijn linkerhalsslagader, wat tot definitieve verlamming of overlijden had kunnen leiden”, zo vertelde de cardioloog in ‘Gert Late Night’.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis