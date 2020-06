Cara Delevingne uit zich als panseksueel, maar wat is dat precies? Nele Annemans Margo Verhasselt

05 juni 2020

10u26

Bron: The Independent 8 Fit & Gezond Britse actrice en model Cara Delevingne (27) heeft er op z’n zachts gezegd al een turbulent liefdesleven opzitten: er passeerden al heel wat vriendjes én vriendinnetjes de revue. Een maand geleden raakte bekend dat ze na twee jaar uit elkaar ging met de Amerikaanse actrice Ashley Benson (30) en nu verklaart ze aan het tijdschrift Variety dat ze panseksueel is. Wat houdt dat alweer precies in?

Terwijl Delevingne vroeger vooral datete met mannen, gaat ze de afgelopen jaren relaties aan met vrouwen. “Ik verander veel”, vertelt ze daarover in Variety. “Ik voel me de hele tijd anders. Op sommige dagen voel ik me vrouwelijk. Op andere voel ik me meer een man.” Over haar seksualiteit zei de 27-jarige schone: “Ik zal, denk ik, altijd panseksueel blijven. Hoe je jezelf ook definieert, of het nu ‘hij’, ‘zij’, of iets anders is, ik word verliefd op en voel me aangetrokken tot de persoon, niet tot het geslacht.”

Wanneer je panseksueel bent, val je dus op mensen ongeacht hun genderidentiteit. Zo kan je als panseksueel op iedereen vallen, ook op mensen die zich niet thuis voelen in de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’. Daarin zit ook het verschil tussen een ‘pan’ en een ‘bi’: een biseksueel voelt zich aangetrokken tot vrouwen en mannen. Voor een panseksueel is dat te beperkend.

En hoe zit het met aseksueel, demiseksueel, sapioseksueel? Tijd om orde op zaken te stellen en uit te leggen wat alle seksuele geaardheden inhouden.

- Aseksualiteit

Aseksualiteit wordt gebruikt voor mensen die niet seksueel actief zijn en vaak ook een gebrek aan seksuele aantrekking voelen. Een aseksueel persoon wordt wel verliefd, maar liefde en seks blijven gescheiden hoofdstukken. Vergis je niet, dit is geen angst voor intimiteit noch een keuze of een aandoening.

- Biseksualiteit

Mensen die biseksueel zijn kunnen zich fysiek, emotioneel en/of romantisch aangetrokken voelen tot mensen van zowel hetzelfde als het andere geslacht. Mensen kunnen biseksualiteit op andere manieren ervaren door hun leven heen. Bi (twee) betekent dat beide opties openstaan.

- Demiseksualiteit

Wordt gebruikt voor mensen die zich alleen seksueel aangetrokken kunnen voelen tot iemand met wie ze een diepe, intieme band hebben. Het maakt niet uit of die band romantisch of vriendschappelijk is. Het is een middenweg tussen seksueel en aseksueel.

- Heteroseksueel

Wordt gebruikt voor mensen die zich fysiek, emotioneel of romantisch aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht.

- Homoseksueel

Wordt gebruikt voor mensen die zich fysiek, emotioneel of romantisch aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. Voor vrouwen wordt ook wel de term lesbisch gebruikt.

- Panseksualiteit

Wanneer je panseksueel bent, val je op mensen ongeacht hun genderidentiteit. Een panseksueel kan op iedereen vallen, ook op mensen die zich niet thuis voelen in de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’. Dat is het verschil tussen een ‘pan’ en een ‘bi’: een biseksueel voelt zich aangetrokken tot vrouwen en mannen. Voor een panseksueel is dat te beperkend.

- Poliseksualiteit

Bij poliseksualiteit is er sprake van seksuele, romantische of emotionele aantrekking tot of het verlangen naar personen van meerdere (dus niet álle, zoals bij panseksualiteit) genderidentiteiten en biologische geslachten.

- Sapioseksualiteit

Wie sapioseksueel is, voelt zich aangetrokken tot de intelligentie van een ander, uiterlijk is zwaar ondergeschikt.

- Queer

Queer slaat zowel op de geaardheid als de genderidenteit. Zo wordt de term meestal gebruikt om zich af te zetten tegen de heteronorm en alle hokjes in twijfel te trekken. Daarnaast is queer een parapluterm voor onder andere homoseksualiteit en/of travestie, maar ook in de punkscene identificeren sommigen zich als queer.