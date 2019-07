Cappuccino meest vervuilende drankje: hoe milieuvriendelijk is jouw dorstlesser? Annemieke van Dongen

24 juli 2019

17u05

Bron: AD.nl 4 Fit & Gezond Goed drinken, dat is bij de hitte dezer dagen het devies. Maar wát je drinkt, kan nogal een verschil maken voor het klimaat. Zo is de klimaatimpact van cappuccino een veelvoud van die van thee, sap of een biertje.

Dat blijkt uit onderzoek van MilieuCentraal. Koffie verkeerd is de ‘biefstuk onder de drankjes’ en het meest onvriendelijk, concludeert de voorlichtingsorganisatie. De klimaatvriendelijkste dorstlesser is, niet heel verrassend, kraanwater. Dat is tevens het meest gedronken vocht: de gemiddelde Nederlander drinkt twee glazen water per dag.



Daarna volgt koffie. De klimaatimpact daarvan hangt sterk af van de hoeveelheid melk die je erin doet. Drink je zwarte koffie, dan is de impact relatief laag. Bij cappuccino of koffie verkeerd komt al gauw vier keer zoveel CO2 vrij, blijkt uit de vergelijking. Daarin is onder andere gekeken naar de teelt van grondstoffen, het transport, de verpakking en het energieverbruik door het koelen of verwarmen van dranken. Zo schiet de klimaatimpact van koffie en thee omhoog als je er te veel van zet. Maar zelfs dan blijft thee een van de klimaatvriendelijkste dranken.



Zuivel is relatief belastend voor het klimaat, onder andere doordat koeien het sterke broeikasgas methaan opboeren. Ook bij de productie van veevoer komt veel CO2 vrij. Tel daarbij op dat wij Nederlanders nogal stevige melkdrinkers zijn en dat maakt duidelijk waarom zuivel van alle dranken die we consumeren in totaal de grootste klimaatimpact heeft.

Grote verschillen

Binnen een drankcategorie kunnen de verschillen groot zijn. Zo is de klimaatimpact van een glas sinaasappelsap uit een glazen fles hoger dan van een glas appelsap uit pak. Bij sap en frisdrank heeft de verpakking een relatief grote impact op de klimaatscore: een kartonnen pak is beter dan een glazen fles, die zwaar is en dus transportonvriendelijk.

Na een zweterige werkdag even bijkomen op een terrasje? Van de alcoholische opties is Belgisch bier uit een statiegeldflesje de beste optie. Buitenlandse speciaalbiertjes in eenmalig glas (zonder statiegeld) hebben een veel grotere impact op het klimaat. Ook wijn uit een fles scoort niet zo best. Voor wijnsnobs een no go, maar klimaatfanaten kunnen het beste een bag-in-boxverpakking kopen.

Als we twee glazen fris inruilen voor kraanwater, besparen we net zoveel CO2 als het planten van een nieuw bos van 5000 voetbalvelden Kirsten Palland

Allemaal klein bier? Een beetje rekening houden met het klimaat in je drankenkeuze heeft wel degelijk impact, aldus MilieuCentraal. “Als iedere Belg twee glazen fris inruilt voor kraanwater, besparen we per jaar net zoveel CO2 als het planten van een nieuw bos van 5000 voetbalvelden groot’’, zegt woordvoerder Kirsten Palland.



“Kraanwater is 100 keer klimaatvriendelijker dan fleswater uit een anderhalveliterfles en zelfs 200 keer beter dan een halveliterflesje. Vul thuis en onderweg een hervulbare fles. Vind je water saai? Geef het meer smaak door er komkommer, munt of een schijfje citroen aan toe te voegen.’’