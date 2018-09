Bye bye zwarte puntjes: zo raak je in 1 nacht verlost van die vervelende mee-eters Nele Annemans

12 september 2018

15u46

Bron: Byrdie 1 Fit & Gezond Hoewel ze soms amper te zien zijn, zijn ze voor velen een doorn in het oog. Ja, we hebben het over die o zo vervelende mee-eters. Haalde jij ook al menig product (lees: reinigingsgels, lotions, maskers, scrubs én strips) in huis om er komaf mee te maken, maar zonder het gewenste resultaat? Beautyspecialist Renée Rouleau vertelt hoe je er in één(!) nacht van afraakt.

Eerst de basis. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn zwarte puntjes (die vooral op je T-zone voorkomen) geen met vuil verstopte poriën. “Mee-eters zijn grote, open poriën waar talg of olie zich opstapelen en die door contact met de lucht zwart kleuren”, aldus beautyspecialiste Renée Rouleau, die onder andere Demi Lovato haar onberispelijke huid verzorgt.

Dat gezegd zijnde, waarom is het zo moeilijk om ervan af te raken? “Vooral kleine, gesloten mee-eters die niet uitpuilen zijn erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om zelf te verwijderen, zeker als je huid uitgedroogd is.” Maar zoals we je al beloofden, is er licht aan het einde van de tunnel.

Hoewel Rouleau vertelt dat vele methoden om mee-eters te verwijderen niet doeltreffend zijn, is het volgens haar immers wél mogelijk om er in een nacht van af te raken. Al moet je er wel even de tijd voor nemen en je handen voor uit de mouwen steken.

Hoe je zwarte puntjes verwijdert als een pro

Wat je nodig hebt: vershoudfolie, washandjes, gezichtstissues of toiletpapier en een intensief vochtinbrengende crème.

Extra tip: voor het beste resultaat raadt Rouseau aan om mee-eters meteen na het douchen te verwijden, omdat de temperatuur van je huid dan iets verhoogd is en de verharde talg zachter is.

1. Breng na het douchen een dunne laag van de zwaarste vochtinbrengende crème die je in huis hebt aan over het gebied dat je wil behandelen. “Door een intens voedende crème te gebruiken, creëer je een tijdelijke afsluiting zodat de warmte in de huid blijft. Die afsluiting is nodig om het verwijderen van de zwarte puntjes mogelijk te maken”, aldus Rouleau.

Nivea Care Intensief Voedende Crème, € 4,99 voor 200 ml

2. Bedek daarna je huid met plastic folie en leg er vijf minuten een heet, vochtig washandje op. "Stapel er twee op elkaar om de warmte nog beter en langer vast te houden."

3. Neem dan wat toiletpapier of je gezichtstissues en wikkel ze over je wijsvingers. Knijp dan zachtjes de mee-eters uit. “Zet je vingers niet te dicht bij elkaar tijdens het knijpen. Zo raken de mee-eters er niet of alleen oppervlakkig uit. Je zet je wijsvingers dus beter iets meer uit elkaar zodat je ze uit het diepere niveau van je huid krijgt.”

Extra tip: “Om littekens te voorkomen, is het belangrijk om zachtjes te knijpen en je vingers regelmatig van positie te veranderen. Als je het je niet lukt om ze in drie keer te verwijderen, blijf je er beter af. Op dat punt doe je huid meer kwaad dan goed."

4. "Zodra je klaar bent, breng dan een kalmerende toner aan en een verkoelend masker om de roodheid te verminderen. De volgende dag zouden je zwarte puntjes allemaal verdwenen moeten zijn."

Rituals Ultra Calming Toner, € 11,50

Yves Rocher verkoelend masker met cranberry, € 5,90

Onderhoudsplan

Hoewel deze methode erg effectief is om mee-eters te verwijderen, zullen ze helaas weer langzaamaan verschijnen. Daarom geeft Rouleau nog een belangrijke om te voorkomen dat ze snel weer de kop opsteken. “Zodra je je huid gereinigd hebt is het belangrijk om een lotion met salicylzuur te gebruiken. Die houdt je poriën schoon en voorkomt dat talg en olie zich weer opstapelen in de poriën.”

La Roche Posay Effaclar Micro-Exfoliërende Adstringerende Lotion , € 14,90. Verkrijgbaar bij de apotheek of online.