Bye bye vakantiekilo's: met deze tips word je strakker in slechts 4 weken

25 september 2018

08u30

Fit & Gezond Urenlange terrasjes, een cocktailtje hier en daar, talloze gezellige barbecues bij vrienden: Het. Was. Een. Topzomer! Helaas is dat bij velen na de vakantie ook te zien op de weegschaal. Daarom vroegen wij aan Claudia Van Avermaet haar beste tips zodat jij in slechts vier weken weer naar jouw gezondste en strakste lichaam ooit raakt. Die tips deelt Claudia graag met jou in een pocket bij Goed Gevoel

Strakker in vier weken, het klinkt te mooi om waar te zijn, maar volgens Claudia Van Avermaet is het wél mogelijk. Daarbij focust ze zich vooral op de drie peilers: food, mind en sport.

1. Food

"Eet zo weinig mogelijk bewerkt voedsel en focus je vooral op voeding die je kan vinden in de natuur. Hoe meer je afwijkt van de natuurlijke voeding, hoe meer moeite je lichaam zal moeten doen om alles te verteren of af te breken. Probeer ook te zoeken naar voeding die je energie geeft, je opgewekt maakt en een boost geeft en combineer veel verschillende groenten en fruit. Geniet ook van elke hap die je neemt. Schuldgevoel is absoluut niet nodig want dat is verloren energie. Je mag gerust eens een ijsje met chocoladesaus eten, zolang je er maar van geniet. Denk niet: hier mag ik weinig van eten, daar mag ik veel van eten ... Belangrijk is dat je begrijpt waarom je op deze manier gaat eten en luister daarbij vooral naar je lichaam."

2. Mind

"Je mind is de allerbelangrijkste peiler. Het is jouw manier van denken over een gezond leven en jouw power om ervoor te gaan. Gebruik je geest als krachtige tool zodat je alles aankan. Wees daarom ook lief voor jezelf en kijk met een positieve blik naar jezelf. Als je werkt aan je lichaam, zal je dat ook uitstralen naar buiten toe. In mijn boek vind je ook verschillende mindwork-outs die je kunnen helpen om je hersenen zo flexibel mogelijk te houden zodat je je eigen gedachten kan creëren, de gedachten die jij op dat moment wil. Dat kan je niet alleen helpen tijdens het sporten, maar ook bij een belangrijke meeting of bij andere dagelijkse taken."

3. Sport

"Dat beweging enorm belangrijk is, weet iedereen. Alleen is het soms moeilijk om het vol te houden, zeker als je nog een huishouden te runnen hebt en fulltime werkt. Probeer daarom zoveel mogelijk te variëren in je sporten. Zo krijg je minder snel een dipje. Ga fietsen, tennissen, zwemmen, lopen, yogaën, touwtjespringen ... en geniet er ook van. Niet zoveel tijd? In mijn boek vind je ook tal van korte work-outs die je lichaam helemaal in shape houden. Leg zeker de lat niet te hoog, je bepaalt zelf je grenzen."

De pocket van Claudia Van Avermaet staat boordevol tips, recepten, work-outs en dat allemaal met een handig weekschema. Je vindt hem deze maand voor maar € 3 extra bij je Goed Gevoel! Haast je snel naar je dichtstbijzijnde verkooppunt! Bekijk hier de inhoud van de pocket.

