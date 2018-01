Bye bye overtollige kilo's: zoveel kilometer per week moet je lopen om af te vallen Charlotte Dierckx

28 januari 2018

19u03 2 Fit & Gezond Hardlopen heeft tal van voordelen. Zo verbrandt het meer calorieën dan de meeste andere sportactiviteiten. Door regelmatig de loopschoenen aan te trekken voor een blokje om, neemt tevens ook je spiermassa toe en vermindert je hoeveelheid lichaamsvet. Maar na hoeveel kilometer begin je ook effectief kilo's te verliezen?

Uit een onderzoek gepubliceerd in The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, blijkt dat je echt geen marathon moet lopen om komaf te maken met overtollige kilo's. Gedurende een jaar hielden 538 beginnende hardlopers het aantal kilometers dat ze per dag liepen bij met een GPS-systeem. Daarnaast werd ook hun gewicht nauwkeurig opgevolgd en moesten ze geen rekening houden met een specifiek voedingspatroon.

Na 12 maanden werd hun lichaamsvet vergeleken met het vetpercentage aan de start van het onderzoek. Het resultaat? Al na 5 kilometer per week begint jouw lichaam met afvallen. Weliswaar in combinatie met gezonde voeding. Deelnemers bij wie er regelmatig rauwkost en salades op het menu staat, boekten sneller resultaten en hadden op het einde van de rit een veel lager vetpercentage.