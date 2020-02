Bye bye mes en vork? Door met je handen te eten smaakt je maaltijd beter (maar overeet je je ook sneller)

07 februari 2020

15u52

Bron: Daily Mail 1 Fit & Gezond Een zakje chips of pot ijscrème, het lijkt haast een onmogelijke queeste om ze niet in een ruk naar binnen te werken. En hoewel je misschien denkt dat die zoute crunch of romige beet je net naar meer doet snakken, blijkt uit een recente studie dat je bestek - of het gebrek eraan - ervoor zorgt dat voeding al dan niet lekkerder smaakt waardoor je er meer van eet.

Om tot die resultaten te komen voerde het Stevens Institute of Technology in New York City drie experimenten uit. Voor de eerste proef werden 45 vrijwilligers opgetrommeld die in twee groepen werden opgedeeld. De ene helft moest kaasblokjes eten met een tandenstoker, de andere helft met hun handen. Voordat ze ervan mochten smullen, moesten alle deelnemers ook rapporteren hoe smakelijk de kaas eruitzag. Daarbij waren er weinig verschillen tussen de twee groepen op te merken. Na het oppeuzelen, veranderden die meningen echter. Zo vonden de mensen die met hun handen aten dat de kaas er smakelijker uitzag dan de groep die de kaas met een tandenstoker verorberden.

Maar er was nog een verschil op te merken tussen de deelnemers binnen de groepen. Zo waren het vooral de mensen die zich doorgaans aan een strikt dieet houden en dus veel zelfbeheersing hebben die vonden dat de kaas lekkerder smaakte. Mensen die in het dagelijkse leven gewoon eten wat ze willen, vonden de kaas er niet meer of minder aantrekkelijk uitzien als ze met hun handen aten in vergelijking met het eten met een tandenstoker. Mensen die hun voeding nauwgezet in de gaten houden, reageren dus sterker op zintuigelijke prikkels dan mensen die geen strikt dieet volgen.

In een tweede experiment werden 145 studenten ook verdeeld in twee groepen. De proefpersonen die normaal eten wat ze willen, kregen de opdracht om op hun eten te letten. De mensen die normaal een streng dieet volgen, werd gevraagd zich minder zorgen te maken over hun gewicht en meer te genieten van hun eten. Daarna kregen alle proefpersonen een doosje met vier minidonuts. De ene helft kreeg opnieuw tandenstokers, de andere helft niet. Net als in het eerste experiment moesten de deelnemers de donuts beoordelen op hoe smakelijk ze eruitzagen. Wat bleek? De groep die zich meer moest beheersen, kon veel meer genieten van de donuts toen ze ze met hun handen aten dan de personen uit die groep die ze met tandenstokers moesten opeten.

In een derde studie kregen 77 mensen een doosje met 15 kaasblokjes in. Daarvan mochten ze zoveel verorberen als ze wilden. Daaruit bleek dat de personen met veel zelfbeheersing en die de kaas uit het vuistje mochten eten, meer kaasblokjes naar binnen schrokten dan degenen die met een vork aten, 7 kaasblokjes in vergelijking met 4. De deelnemers met de minste zelfbeheersing, aten ongeveer 6 blokjes als ze een vork gebruikten, en 4 toen ze met hun handen aten.

“Dat is een interessant effect”, zei hoofdonderzoeker en professor Adriana Madzharov daarover. “Het is maar een kleine aanpassing, maar kan wel grote gevolgen hebben. Voor mensen die hun voeding nauwlettend in de gaten houden, veroorzaakt een directe aanraking een verbeterde zintuigelijke reactie, waardoor voedsel aantrekkelijker wordt en ze dus meer eten.”

Eerder Canadees onderzoek naar de vraag waarom mensen zich overeten, toonde ook al aan dat bij er minder activiteit is in het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor zelfcontrole bij mensen die ongezonde verleidingen niet kunnen weerstaan.