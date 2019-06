Bye bye junkfood: zo leer je jezelf om gezonder te eten (en ervan te genieten!) Valérie Wauters

05 juni 2019

07u45

Bron: HuffPost 1 Fit & Gezond Hoe je het ook draait of keert: gezonde voeding geeft vaak niet hetzelfde voldane gevoel dat je krijgt na het eten van zoute, suikerachtige of vettige junkfood. Als junkfood slecht zou smaken, zou het immers een heel pak makkelijker zijn om gezond te eten. Maar wat als we ons brein zouden kunnen trainen om met dezelfde intensiteit te verlangen naar gezonde voeding als we doen naar junkfood?

Peta Stapleton, universitair hoofddocent aan Bond University, doet onderzoek naar de psychologie van ons eetgedrag. Volgens hem gaan onze huidige ongezonde voedingsgewoontes vaak terug naar onze kindertijd. Dat wil zeggen: welk voedsel we aten terwijl we opgroeiden en hoe we voedsel met bepaalde emoties verbinden. “Wanneer je bijvoorbeeld als kind valt, en een lolly krijgt om de pijn te verzachten, kan dat tientallen jaren later nog steeds een invloed hebben op je eetgedrag”, aldus Stapleton.

Met andere woorden: vaak verbinden we verdriet of boosheid met een beloning in de vorm van junkfood. “Voedsel en emoties blijken nauw met elkaar verbonden te zijn, maar ongezond eten is nooit de manier om een negatief gevoel te laten verdwijnen”, aldus Stapleton. Daarnaast is het natuurlijk zo dat bewerkte voedingsmiddelen en dranken - met name die rijk zijn aan suiker - bepaalde reacties in de hersenen teweegbrengen. “Junkfood eten is niet alleen een slechte gewoonte, het wordt ook een soort van verslaving waarvan je moet afkicken.”

Maar hoe zit het dan met mensen aan de andere kant van het spectrum? Zij die altijd (met plezier!) gezond eten, en bijna nooit in de verleiding komen om een vettige hamburger of een mierzoet dessert naar binnen te werken? “Er bestaan inderdaad mensen die niet proberen hun negatieve gevoelens weg te eten met rotzooi, maar van nature uit naar gezonde voeding grijpen”, zegt Stapleton. “Zij hebben de neiging om meer gedreven te worden door hoe het voelt als ze iets eten. Omdat groenten en fruit beter aanvoelen als je ze eet en je er ook langer een positief gevoel aan overhoudt dan aan de tijdelijke rush die je krijgt van suikerrijke producten. Dat drijft hun drang om van nature uit meer geneigd te zijn om gezond voedsel te eten.”

Ben je niet één van die mensen die van nature uit naar gezonde voeding nijgt? Dan zijn er gelukkig wel strategieën om je hersenen te trainen. Wij zetten er enkele voor je op een rijtje.

1. Hou een voedseldagboek bij

Uit onderzoek blijkt dat bijhouden wat je op een dag eet, je onbewust aanmoedigt om minder calorieën naar binnen te werken. Uit een studie bij 1700 testpersonen blijkt bovendien dat een voedingsdagboek bijhouden er zelfs voor kan zorgen dat je dubbel zoveel gewicht verliest als wanneer je het niet doet. Probeer ook eens een app uit die je toestaat om niet alleen je voedsel te loggen, maar ook je gevoelens op het moment dat je aan het eten bent. Je zal ongetwijfeld al snel een patroon in je eetgewoontes beginnen op te merken.

2. Hou je stress onder controle

Grijp jij in momenten van stress al snel naar een ongezonde snack? Dan kan je het best zoeken naar strategieën om die stress onder controle te houden. Voorbeelden daarvan zijn aan sport doen, met vrienden of een professional praten of aan meditatie doen. “Ons hongergevoel bouwt zich langzaam op”, aldus Stapleton. “Voel je plots de nood aan het eten van een stuk chocolade? Weet dan dat dat niet je honger is die spreekt, maar eerder je emoties die de bovenhand krijgen.”

3. Eet zonder afleiding

Probeer te eten zonder enige vorm van afleiding. Hou je smartphone, een boek of de tv uit de buurt, want elke vorm van afleiding kan ervoor zorgen dat we tot 20% meer eten dan we zouden doen zonder afleiding. Dat is trouwens één van de principes van het mindful eten, en is iets wat je meteen kan toepassen.

4. Probeer geblinddoekt te eten

Nog een ander principe van mindful eten, maar net iets minder voor de hand liggend: blinddoek jezelf eens tijdens het eten. Het doet je stilstaan bij de porties die je naar binnen werkt. Uit onderzoek blijkt dat wie geblinddoekt eet vaak minder grote porties eet.