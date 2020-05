Brusselse mama’s in spe kunnen voortaan veilig bevallen in B&B: “Ze worden verwend met bloemen, een massage en een fotoshoot” Nele Annemans

05 mei 2020

15u26

Bron: Belga 0 Fit & Gezond Vandaag, op 5 mei, vieren we de Internationale Dag van de Vroedvrouw. Niet verrassend staat die dit jaar volledig in het teken van de coronacrisis. Vroedvrouwenpraktijk ‘Zwanger in Brussel’ grijpt het moment aan om een samenwerking te lanceren met een Bed and Breakfast, waar toekomstige moeders in alle veiligheid en zonder risico op een coronabesmetting kunnen bevallen.

Bevallen in tijden van corona, het is op z’n zachts gezegd bijzonder te noemen. Geen kraambezoek, omsingeld worden door allemaal mensen met een mondkapje en angst om besmet te raken in het ziekenhuis. Dat laatste merkte ook vroedvrouwenpraktijk ‘Zwanger in Brussel’ op. Daarom geeft de praktijk moeders in spe nu de kans om te bevallen in een B&B, die gesloten is en waar dus geen andere gasten verblijven.

Deze ochtend gaf ‘Zwanger in Brussel’ meer uitleg op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. “Thuis bevallen is niet altijd mogelijk omdat de woning niet veilig genoeg is, omdat je er niet snel genoeg kan evacueren, of omdat je geen lawaai wil maken voor de buren”, zei initiatiefneemster Elke Van Den Bergh. “De vroedvrouwenpraktijk gaat daarom in zee met een Brusselse B&B.” De eerste bevalling is voorzien voor begin juni.

En ook na je bevalling kan je in alle rust terecht in de B&B vertelt Elke. “De B&B biedt een kraambed vol verwennerij. Maar ook vrouwen die in het ziekenhuis bevallen, kunnen er daarna terecht. Ze worden dan echt verwend met bloemen, een massage en een fotoshoot als ze dat willen.”

Dromen

Ook de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen staat stil bij de Internationale Dag van de Vroedvrouw. “Ondanks de coronamaatregelen is de vroedvrouw blijven luisteren naar de individuele noden en wensen van elke vrouw”, vertelt voorzitster Marlene Reyns. “Een moeder in wording heeft bepaalde dromen en verwachtingen die de vroedvrouw meeneemt in haar begeleiding, zonder hierbij het medische aspect uit het oog te verliezen. Angsten bij de jonge gezinnen dienen beluisterd te worden. De vroedvrouw kan hen geruststellen met correcte info, en hun wensen en noden worden zo goed mogelijk gevolgd. Op die manier krijgen jonge gezinnen alle kansen om, tijdens een van de grootste gezondheidscrisissen ooit, een van de meest intense periodes uit hun leven in alle sereniteit te beleven.”

