Brrrrr ... lang leve de vriestemperaturen: kou lijden kan je helpen om af te vallen Nele Annemans

23 januari 2019

12u48

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Terwijl ik dit artikel aan het neerpennen ben, voelen mijn tenen nog altijd aan als verkleumde ijsklompen die zich tevergeefs proberen op te warmen in sneakers die duidelijk niet tegen de sneeuwval bestemd waren. Dat ik een hekel heb aan de kou - inclusief sneeuw, schuifpartijen, ruiten krabben, bevroren handen en voeten, ontplofte coupe haar, schrale huid en gebarsten lippen - mag wel duidelijk zijn. Al heeft de kou wel een groot voordeel: de vriestemperaturen zijn namelijk goed voor je lijn.

We weten al langer dat de vetten uit je avocado of je sneetje zalm niet dezelfde zijn als die uit je chocoladereep. Maar wist je al dat ons lichaam ook twee soorten vetweefsel bevat waarvan eentje schuldig pleit voor je buikje en een ander je stofwisseling bevordert?

Ons lichaam bevat twee soorten vetweefsel: bruin en wit vet. Het witte vet is dat wat rond je buikje blijft hangen door te veel van je favoriete suikerrijke snacks te eten. Wit vet slaat dus energie (aka calorieën) op. Bruin vetweefsel, of bruin vet, verbrandt daarentegen energie. Zo houdt het je lichaam warm als het blootgesteld wordt aan de kou door de verbranding van vetten en glucose. Met andere woorden: bruin vet verhoogt je metabolisme als je lichaam het koud heeft.

En hoewel we er als baby veel van hebben, daalt het percentage zienderogen als we ouder worden. Helaas kan je bruin vet ook niet gewoon innemen via je voeding. Wat je wel kan doen om bruin vet te ontwikkelen, is je lichaam meer blootstellen aan de kou. Denk aan een koude douche, lichtere kleding, de airco een tikkeltje hoger zetten of zoals nu: de kou en sneeuw trotseren.

Samengevat: als je graag wil afvallen of je stofwisseling een duwtje in de rug wil geven, moet je van dat witte vet verlost raken (alias bye bye lekkere muffins) en meer bruin vet aanmaken (hello sneeuw!).