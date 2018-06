Broccoli-latte helpt je om meer groenten te eten Liesbeth De Corte

07 juni 2018

10u50

Wij Belgen eten nog steeds te weinig groenten, maar het lijkt erop dat Australische wetenschappers een oplossing op het spoor zijn. Ze hebben een poeder gemaakt van broccoli, dat gebruikt kan worden in smoothies, gebakjes en zelfs koffie.

Sandra Bekkari en Pascale Naessens doen nog zo hun best om groentjes te promoten, toch eten we er nog steeds te weinig. Uit cijfers van de Nationale Voedselconsumptiepeiling blijkt dat we per dag gemiddeld 145 gram groenten op ons bord leggen, dat ligt ver onder de aanbevolen hoeveelheid van 300 gram.

Dat probleem beperkt zich natuurlijk niet alleen tot ons Belgenlandje. Daarom hebben de Australische wetenschappelijke overheidsorganisatie CSIRO en landbouwgroep Hort Innovation de handen in elkaar geslagen om een oplossing te vinden. Het resultaat: ze hebben allerlei misvormde broccoli’s verzameld en verpulverd tot een soort poeder. Twee eetlepels van dat poeder hebben dezelfde voordelen als één stuk broccoli. Het zit met andere woorden bomvol ijzer, vitamine B6, vitamine 2 en mangaan.

Voedselverspilling

Volgens John Lloyd, CEO van Hort Innovation, kan het poeder perfect gebruikt worden voor smoothies, soep, gebakjes en warme dranken als koffie. Op die manier krijgen mensen toch iets meer groenten binnen. Nog een voordeel: voor het poeder worden enkel ‘lelijke’ broccoli’s gebruikt, dus op die manier dragen de wetenschappers ook hun steentje bij in de strijd tegen voedselverspilling.

Eén koffiebar in Melbourne, Common Folk, is al op de kar gesprongen en mengt het broccolipoeder met zijn warme drankjes. “Je kan de smaak maar moeilijk beschrijven”, reageert barista Sam Peck. “Je kan je eigenlijk nog het beste inbeelden dat je een hap broccoli neemt, en dat je voorstelt dat het vloeibaar is.” Eerlijk is eerlijk: bij die gedachte loopt het water ons niet meteen in de mond. De reacties zijn dan ook verdeeld. “Mensen die graag broccoli lusten, zijn er verzot op. De rest kiest liever voor een gewoon bakje troost.”

Zelf drinkt Peck zijn koffie het liefst zwart. “Ik heb de combinatie van espresso en de poeder ook een kans gegeven, en ik geef toe: het is niet het lekkerste ter wereld.” Naar verluidt zijn de cappuccino’s en latte’s, waarbij het poeder over het melkschuim wordt gestrooid, een groter succes.

Hoop jij het poeder snel bij ons in de winkelrekken te vinden? Dan zal je jammer genoeg toch nog wat geduld moeten uitoefenen. Mary Ann Augustin, de hoofdonderzoeker van CSIRO, wil het goedje eerst nog verder ontwikkelen en uitgebreid testen. Maar ze zijn ervan overtuigd dat er wereldwijd veel commercieel potentieel is voor het poeder.