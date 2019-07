Britse instelling onder vuur voor ‘fatshaming’: "Obesitas is soms gevaarlijker dan roken" SV

15 juli 2019

00u00 0 Fit & Gezond Obesitas is verantwoordelijk voor meer gevallen van vier veelvoorkomende kankers dan roken. Dat meldt een Britse liefdadigheidsinstelling aan de BBC. De organisatie ligt nu onder vuur voor 'fatshaming'.

Het gaat om nier-, eierstok-, lever- en darmkanker. Die vier veelvoorkomende ziektes zouden vaker veroorzaakt worden door obesitas dan door roken, stelt Cancer Research UK. De uitspraak kreeg meteen tegenwind. Pure 'fatshaming' vinden sommigen. Vooral de nieuwe campagne, waarbij de term 'obesitas' verwerkt werd in de typische lay-out van sigarettenpakjes, krijgt kritiek. Cancer Research UK benadrukt dat het niet de bedoeling is mensen met overgewicht te viseren.

1 op 4 te dik

Wel wil de organisatie mensen bewustmaken van de risico's van extra kilo's. Roken veroorzaakt in het Verenigd Koninkrijk elk jaar 54.300 gevallen van kanker, obesitas 22.800. Maar bij vier veelvoorkomende kankers is obesitas vaker dan roken de grote boosdoener. Zo krijgen elk jaar ongeveer 42.000 Britten te horen dat ze darmkanker hebben. In 4.800 gevallen speelt obesitas een rol, in 2.900 gevallen is dat roken. Van de 12.900 gevallen van nierkanker worden er 2.900 gelinkt aan overgewicht, 1.600 aan roken. Ook bij leverkanker en eierstokkanker is obesitas vaker dan roken de oorzaak.

Terwijl het aantal rokers in Groot-Brittannië jaar na jaar daalt, neemt het aantal mensen met overgewicht toe. Iets meer dan één op de vier Britten is obees. Naar schatting 13,4 miljoen Britten hebben obesitas maar roken niet. 6,3 miljoen mensen roken, maar zijn niet zwaarlijvig. En 1,5 miljoen Britten roken én zijn obees.

Volgens Cancer Research UK houden dertien vormen van kanker verband met obesitas. Professor Linda Bauld, preventie-expert bij de organisatie, vindt dat de overheid meer moet doen om het probleem van zwaarlijvigheid aan te pakken.