Brits ziekenhuis verbiedt patiënten om overdag pyama's te dragen "Jezelf aankleden versnelt het genezingsproces" Nina Dillen

20 april 2018

17u55 0 Fit & Gezond In Whittington Hospital in Londen worden patiënten verplicht om overdag hun pyama in te ruilen voor gewone kleren, zodat ze sneller zouden genezen. "Thuis draag je toch ook geen hele dag een pyama?", argumenteert verpleegkundige Michelle Johnson, die de regel invoerde. Ook bij ons in het UZ Brussel worden kinderen en chronische patiënten aangemoedigd om overdag zo vaak mogelijk de kleren aan te doen.

Pyjama paralysis, zo noemt hoofdverpleegkundige Michelle Johnson uit het Londense Whittington Hospital het fenomeen waarbij patiënten de hele dag een pyjama dragen in een ziekenhuis. Terwijl het dragen van 'normale kleren' overdag het genezingsproces kan versnellen. "Jezelf aankleden zorgt ervoor dat patiënten vlugger uit hun bed komen, een beetje rondwandelen en aansterken, waardoor ze sneller naar huis kunnen," legt Johnson uit aan The Daily Mail. "Thuis draag je ook geen hele dag een pyjama, dus waarom zou je dat in een ziekenhuis wel doen?"

Make-up en baard scheren

Sinds deze week voerde het ziekenhuis dan ook de regel in dat patiënten zich elke dag moeten aankleden. Aan familieleden en bezoekers wordt gevraagd om nieuwe outfits mee te nemen en hen elke dag te helpen bij het aankleden. Ook hulp bij eventuele make-up, kapsels, het scheren van een baard enzovoort wordt aangemoedigd aan familieleden en vrienden. De maatregel kadert binnen een grotere campagne van de Britse gezondheidsdienst NHS onder de noemer #EndPJparalysis. Tussen 17 april en 26 juni wil de gezondheidsdienst 70 dagen lang proberen zoveel mogelijk patiënten zich overdag te laten aankleden.

"Laat de dokters eens zien hoe flink je bent"

Ook in het UZ Brussel moedigen ze op de kinderafdeling al jaren de kleinste patiënten aan om zo weinig mogelijk in pyjama rond te lopen. "We merken dat het bij kinderen heel stimulerend werkt," legt Bart Troyckens uit, hoofd van de oncologische pediatrie. "We laten hen zo lang mogelijk normale kleren dragen tot vlak voor ze naar het operatiekwartier moeten. Na de operatie proberen we die pyjama ook zo snel mogelijk weer in te ruilen voor kledij. 'Doe maar snel je kleren aan, dan ziet de dokter hoe flink je bent en kan je snel weer naar huis,' zeggen we wel eens. En dan zie je ze helemaal heropleven." Op de volwassenafdeling van het Brussels ziekenhuis is er geen vast beleid voor, maar het personeel bevestigt dat vooral chronisch zieken gestimuleerd worden om zo vaak mogelijk gewone kleren te dragen. "Zij brengen heel veel tijd door in het ziekenhuis, dan voel je je beter als je niet voortdurend in pyjama rondloopt," klinkt het. Bij kortere opnames kiezen patiënten toch liever zelf wat ze dragen.