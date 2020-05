Brits onderzoek: wie tijd doorbrengt in eigen tuin, is gezonder mvdb Bron: IPS

06 mei 2020

13u06 0 Fit & Gezond In tijden van lockdowns is het een interessante vaststelling: wie meer tijd in zijn tuin doorbrengt, is gezonder en voelt zich ook beter. Dat blijkt uit grootschalig Brits onderzoek.

Bij wie regelmatig tijd in een privétuin doorbrengt, stelt men vaker een goede gezondheid en een hoger psychisch welzijn vast dan bij wie dat niet doet, ook al beschikt men over een tuin.

Onderzoekers van de Universiteit van Exeter en de Royal Horticultural Society in Groot-Brittannië concluderen dat na de analyse van gegevens die tussen 2009 en 2016 zijn verzameld door Natural England, over bijna achtduizend mensen. Natural England is een agentschap gelieerd aan het Britse ministerie van Leefmilieu.

Er bestond al veel studiewerk over de impact van openbaar groen op de volksgezondheid. Voor het eerst werd nu ook de impact van privétuinen op grote schaal onderzocht.

Ook gewoon ontspannen

De effecten van de tuin op gezondheid en welzijn zijn zowel zichtbaar bij wie tuiniert als bij wie gewoon ontspant in de tuin. Wie regelmatig in de tuin komt, heeft ook vaker voldoende lichaamsbeweging en trekt vaker de natuur in.

De verschillen zijn significant, zeggen de onderzoekers, en ze zijn ook vergelijkbaar met de gezondheidsverschillen tussen de rijkste en armste regio’s van het land.

“Het is belangrijk om toegang te hebben tot een buitenruimte zoals een tuin, maar onze bevindingen geven aan het juist het gebruik is van die ruimte die voordelen oplevert voor de gezondheid en het welzijn”, zegt hoofdauteur Sian de Bell van de Universiteit van Exeter.

“Deze studie draagt bij aan de toenemende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs over de gezondheidsvoordelen van tuinen en tuinieren”, zegt coauteur Alistair Griffiths van de Royal Horticultural Society. “Zoals de huidige covid-19-crisis aantoont, is het dringend noodzakelijk om de aanleg van privétuinen op te nemen in de nationale plannen voor gezondheidspreventie.” Het onderzoek werd gepubliceerd in Landscape and Urban Planning.