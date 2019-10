Brits onderzoek: sporten voor het ontbijt is nog gezonder redactie

18 oktober 2019

23u48

Bron: IPS 0 Fit & Gezond Volgens een nieuwe Britse studie zijn de gezondheidsvoordelen van sporten nog groter als je je beweging inplant voor het ontbijt.

Gezondheidswetenschappers van de universiteiten van Bath en Birmingham onderzochten gedurende zes weken verschillende groepen mannen met overgewicht. Sommige groepen aten ontbijt voor het sporten, andere na het sporten.

Uit de resultaten bleek dat de mannen die gingen sporten voor het ontbijt dubbel zoveel vet hadden verbrand dan de mannen die wel ontbijt hadden genomen voor de training. De verhoogde vetverbranding zou te wijten zijn aan lagere insulineniveaus tijdens het sporten omdat de proefpersonen op dat moment al langere tijd (een hele nacht) niets meer gegeten hadden. Dat betekent dat hun lichaam als brandstof meer vet gebruikte uit het vetweefsel en het vet in de spieren.

Geen gewichtsverlies, wel gezonder

Om het effect zo evenredig mogelijk te testen, werd enkel met mannelijke proefpersonen met overgewicht gewerkt. De bedoeling is om in toekomstige studies ook te kijken wat het effect van ontbijten voor of na het sporten heeft op andere groepen, waaronder vrouwen.

Na de periode van zes weken was er voor de verschillende ontbijtgroepen geen verschil te bemerken op vlak van gewichtsverlies, maar wel was er een “duidelijk positief effect” op de gezondheid omdat de proefpersonen die eerst sporten en dan pas ontbijten veel beter in staat waren om hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Dat heeft een gunstig effect op het verlagen van het risico op diabetes en hartaandoeningen.

Dubbele vetverbranding

“Onze resultaten suggereren dat het veranderen van de timing waarop je eet in relatie tot het moment waarop je gaat sporten, een enorm positieve invloed kan hebben op de algemene gezondheid”, zegt arts Javier Gonzalez van het Departement Gezondheid aan de University of Bath.

“De mannen die voor het ontbijt gingen sporten, verbrandden dubbel zoveel vet. Dit bleek geen effect te hebben op hun gewicht maar wel op hun gezondheid die significant verbeterde door enkel de timing van het ontbijt te wijzigen”, zegt hij. De studie is gepubliceerd in het Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.