Brein van kinderen met overgewicht reageert anders waardoor ze moeilijker nee kunnen zeggen tegen verleidingen NA

11 december 2019

16u04

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Kinderen met een te hoge BMI hebben een dunnere prefrontale contex. Dat blijkt een nieuwe studie van de universiteit van Vermont. Daardoor zouden ze het moeilijker hebben om gezonde keuzes te maken tegenover andere kinderen met een normaal gewicht.

Om tot die vaststelling te komen bekeken wetenschappers van de universiteit van Vermont de hersenscans van 3.000 9- en 10-jarige kinderen die een te hoge Body Mass Index (BMI), ofwel de verhouding tussen je gewicht en lengte, hebben. Daarop zagen ze dat de obese kinderen een dunnere prefrontale cortex hadden. De prefrontale context maakt deel uit van de buitenste laag van de hersenen en speelt een belangrijke rol in het vermogen om je gedrag te beheersen. Dat die kleiner is bij de zwaarlijvige kinderen, kan er volgens de onderzoekers voor zorgen dat de kinderen minder geneigd zijn om gezonde keuzes te maken. De wetenschappers konden echter niet aantonen of obesitas de dunnere cortex veroorzaakte of omgekeerd.

Het onderzoeksteam vergeleek de scans ook met die van leeftijdsgenootjes zonder overgewicht. Daaruit bleek dat alle verschillende regio’s van de cortex, inclusief de prefrontale cortex, dunner waren bij kinderen met een te hoge BMI.

De jongeren werd ook gevraagd om 4 taken uit te voeren waarbij de prefrontale cortex een belangrijke rol speelt zoals het sorteren van kaartjes en het ordenen van een lijst met woorden. Daaruit bleek dat de zwaarlijvige kinderen op 3 van de 4 tests slechter scoorden dan hun leeftijdsgenoten met een normaal gewicht. De onderzoekers denken dat die mindere resultaten te wijten zijn aan hun dunnere prefrontale cortex omdat ze daardoor minder goed zijn in hun besluitvorming, al kunnen ze het bewijs niet hard maken. “De resultaten suggereren dat een hogere BMI kan gelinkt worden aan een andere vorming van de prefrontale cortex en verminderde uitvoerende functies zoals besluitvorming.” Ze voegden eraan toe dat die slechte besluitvorming ook hun slechte keuzes qua voeding kan verklaren.

Concreet bewijs dat obesitas de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt of omgekeerd, is echter schaars met veel verschillende kleinere studies die gemengde resultaten opleveren. Er moet dus nog meer onderzoek gedaan worden om het verband volledig te begrijpen. Er zijn immers nog andere factoren die ervoor zorgen dat kinderen te zwaar zijn zoals hun sociaal-economische afkomst.