Bottoms up! Vrouwen willen massaal ronde én stevige billen: zo krijg je die strakke booty Nele Annemans

18 maart 2020

17u08 2 Fit & Gezond “Schat, lijkt mijn gat niet te dik in deze rok?” Hoogstwaarschijnlijk niet. Want na jaren van dun, dunner, dunst, kunnen billen ­tegenwoordig niet rond genoeg zijn. En nu we met z’n allen letterlijk een pak meer op ons gat zullen zitten, is dit ook het ideale moment om werk te maken van die mooie derrière. Psychologe Gudrun Hespel en personal trainer Carlos Lens helpen je alvast op weg.

De liefde voor het betere achterwerk dateert eigenlijk al van de achttiende eeuw, toen vrouwen hun taille insnoerden met korsetten en dankzij hoepelrokken de volledige straatbreedte innamen met hun derrière. Of zoals Sir Mix-a-Lot in de jaren 90 rapte: “I like big butts and I cannot lie.” Toch was hij in die tijd een uitzondering. Want naar wie keken veruit de meeste meisjes op in die tijd? Juist ja, Kate Moss. En zij stond voor een heel ander schoonheidsideaal. Het topmodel veroverde de wereld met haar ­heroin-chic look. Denk: een bleke huid, warrige haren, rommelige smokey eyes en vooral een erg mager ­lichaam. Rondingen werden vakkundig verstopt onder brede jeansbroeken, losse overalls, baggy truien en ­oversized kimono’s.

Het heeft misschien enkele ­decennia geduurd, maar ondertussen mag het weer, een stevige bips. Plots verkoopt Wonderbra broekjes met uitneembare kussentjes, lanceren kledingmerken jeans met ­optische stiksels voor een ronder achterwerk en worden plastische chirurgen wereldwijd overrompeld met de vraag naar bil-implantaten. In Amerika is ‘bünda’ ­(Portugees voor billen) de populairste fitnesstrend van het moment, in eigen land kan je ‘bootybuilding’ volgen bij The Brick, en keten Basic-Fit bedacht een groepsles die volledig aan de derrière gewijd is.

“Billen mogen weer”, beaamt personal trainer Carlos Lens. “Terwijl ­vrouwen vroeger bij mij kwamen om zo slank mogelijk te worden, willen ze tegenwoordig allemaal rondingen. Negen op de tien vrouwen die bij mij binnenstappen, willen rondere billen.” Want hoe mooi die volle heupen ook zijn, slechts enkele – euh – bofkonten zijn van nature zo gebouwd, vertelt de personal trainer. “Sommige vrouwen zijn genetisch gezegend met een stel volle billen, al zijn die in Nederland en België eerder dungezaaid. Westerse vrouwen hebben nu eenmaal minder curves.”

Benieuwd hoe jij ook aan zo'n mooi stel ronde billen raakt?

