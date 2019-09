Borstband laat snurkers draaien zonder ze wakker te maken HR

03 september 2019

17u58

Bron: ANP 0 Fit & gezond "Schat, je snurkt weer, ga op je zij liggen." Partners van mensen die elke nacht hard en onophoudelijk snurken, hoeven dat straks niet meer te zeggen, als het aan Philips ligt. Het bedrijf heeft namelijk een antisnurk-borstband ontwikkeld.

De Snoring Relief Band meet de slaaphouding van de gebruiker via een sensor. Veelal treedt snurken op als iemand op zijn rug ligt. Met lichte vibraties traint de gadget de slaper die op zijn rug is gedraaid, om weer terug te draaien naar de juiste slaappositie zonder wakker te worden.

Philips had in januari al een tipje van de sluier opgelicht op de grote techbeurs CES in Las Vegas. Later deze week is de hoofdband te zien op techbeurs IFA in Berlijn. In de loop van het jaar kunnen Amerikaanse consumenten de antisnurkband gaan gebruiken. Europa en andere markten volgen in 2020.

Een op de vier vrouwen en twee op de vijf mannen snurken, zegt Philips op basis van Brits onderzoek. Daarmee verstoren ze vaak de nachtrust van de partner en dat kan gevolgen hebben voor hun gezondheid.

Slaappillen

Philips kwam vorig jaar al met de Deep Sleep Headband, een soort slaaphelm met een "akoestische stimulatie" die inspeelt op de verschillende fases van met name diepe slaap. Die is in de Verenigde Staten al beschikbaar, maar Europa moet nog even wachten. De SmartSleep Wake-up Light van Philips is een slimme lamp die mensen helpt bij het opstaan. Het bedrijf ziet veel potentie in producten die mensen helpen om goed te slapen, omdat er mensen zijn die geen slaappillen willen nemen.

Tijdens de IFA in Berlijn toont Philips ook een nieuwe Airfryer, die zelf nadenkt over tijd en temperatuur tijdens het bereiden van voedsel. Verder komt Philips met een scheerapparaat dat kunstmatige intelligentie gebruikt om irritatie van de huid te voorkomen. Het scheerapparaat leert namelijk van de routine van de gebruiker.