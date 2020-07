Borst behouden is beter voor herstel na kanker dan amputatie: “Je zit beter in je vel én hebt meer plezier in seks”

Fit & Gezond Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft voor het eerst onderzocht wat de impact van verschillende borstkankerbehandelingen op de lange termijn is op het leven van patiënten. “Een amputatie heeft de grootste impact op de kwaliteit van leven.”

Dat blijkt uit een grootschalig wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam onder bijna tweeduizend vrouwen. Vrouwen die tussen 2008 en 2018 zijn behandeld voor borstkanker kregen vragenlijsten voorgelegd over hoe ze de kwaliteit van hun leven beoordelen.

Omdat steeds meer borstkankerpatiënten de ziekte overleven, is het volgens de Nederlandse plastisch chirurg Marc Mureau belangrijker om de effecten van de verschillende behandelingen op de lange termijn te kennen. “We hebben vier behandelingen vergeleken en kunnen nu echt voor een grote groep vrouwen zeggen hoe zij die ervaren. Dat helpt ons om patiënten beter te adviseren”, verklaart de arts, die gespecialiseerd is in oncologisch reconstructieve chirurgie in het Erasmus MC.

Een amputatie blijkt de grootste impact te hebben op de kwaliteit van leven. “Deze vrouwen zitten vaak minder goed in hun vel en hebben minder plezier in seks”, aldus Mureau. Patiënten waarderen hun leven meer na een borstsparende operatie, plaatsing van een prothese of reconstructie met eigen weefsel.

Dolblij

De Rotterdamse Sonja Koninga (53) herkent zich volledig in de bevindingen. Ze is na zes jaar nog dolblij met haar nieuwe borst. “Toen ik de diagnose kreeg, wist ik meteen: ik wil een reconstructie”, vertelt ze. Ook al is ze van nature een nuchter persoon, ze heeft groot verdriet gehad om het verlies van haar rechterborst. “Ik vond het verschrikkelijk. Je verliest een deel van je vrouwelijkheid, voelt je niet meer mooi.”

Een borstsparende operatie was in haar geval geen optie; de kanker was uitgezaaid, haar borst moest volledig worden verwijderd. Daarom koos ze voor een nieuwe borst, gemaakt van weefsel uit haar buik. “De huid is wat steviger en heeft een iets andere kleur. Maar ik ben er tot op de dag van vandaag zó blij mee.”

Koninga heeft een reeks operaties moeten ondergaan om te komen waar ze nu is. Eerst om de borst te reconstrueren en daarna voor plaatsing van de tepel en om haar borsten symmetrisch te krijgen. Toch zou ze het zo weer doen. “Ik moest twee jaar lang wachten op de reconstructie, omdat er een wachtlijst was. Ik kon niet wachten tot het zover was. Na de operatie voelde ik me meer vrouw. Het is heel fijn dat je weer een bultje hebt, een normale beha aan kunt doen en een T-shirt met een V-hals kunt dragen.” Ook loopt de Rotterdamse weer comfortabel in bikini rond.

Tevreden

Vrouwen met een reconstructie van eigen weefsel blijken na jaren het meest tevreden over de borst. Maar vrouwen die een borstsparende operatie ondergaan waarderen hun lichaam het meest. “Misschien komt dat doordat ze het grootste deel van hun eigen borst en hun eigen tepel behouden. Dat is belangrijk voor de beleving van hun lichaam”, verklaart Mureau.

Overigens kunnen complicaties na de behandeling de levenskwaliteit ernstig schaden. Zo hebben vrouwen na een borstsparende behandeling het vaakst klachten van hun borst. Mogelijk is dat een bijwerking van de bestraling die altijd nodig is na deze operatie. Vrouwen die na een reconstructie met eigen weefsel complicaties hebben, beoordelen de kwaliteit van hun leven het langst negatiever. “Geen van de behandelingen is zonder risico”, erkent Mureau. “Maar we leven in een tijd waarin mensen zelf keuzes maken. Wij proberen ze daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Dit onderzoek helpt om beter te weten wat de impact van een specifieke behandeling is op de lange termijn, zodat patiënten hun eigen afweging kunnen maken.”