Boek met tampons vliegt de deuren uit Nele Annemans

24 juni 2019

18u25

Bron: The Guardian 0 Fit & Gezond In Duitsland worden tampons nog altijd belast aan 19%, waardoor ze onder de luxegoederen vallen. Als protest verpakt The Female Company, een bedrijf dat biologische tampons verkoopt, ze nu in een boek, omdat daar slechts een belasting van 7% op geldt.

In België werd de tampontax vorig jaar al afgeschaft waardoor tampons en maandverbanden aan 6% in plaats van 21% belast worden. In Duitsland vallen ze daarentegen nog altijd onder de luxegoederen. Omdat er ook niets werd gedaan met een petitie die door 175.000 mensen ondertekend werd om de tampontaks af te schaffen, besloten de oprichters van het tamponbedrijf The Female Company ze in een boek te stoppen. Boeken worden in Duitsland immers maar aan 7% belast waardoor ze toch de belasting van 19% kunnen omzeilen.

“We kwamen op het idee toen we ons realiseerden dat er waarschijnlijk maar weinig zou veranderen”, vertelt mede-oprichtser Ann-Sophie Claus. “De Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, antwoordde dat immers hij de belasting niet wilde verlagen, omdat hij niet kon garanderen dat bedrijven ook daadwerkelijk de belastingverlaging gingen doorvoeren naar hun klanten.” Met dit boek, dat verkocht wordt aan €3,11, bewijzen ze volgens Claus dat het bedrijf die verlaging wél doorvoert naar hun consumenten.

‘The Tampon Book’ bevat naast 15 tampons, ook verhalen over menstruatie en illustraties en is een ware verkoophit. Bij de lancering in de lente verkocht het meteen in een dag uit, de tweede druk in een week. Inmiddels gingen er al 10.000 exemplaren over de toonbank. Momenteel is het boek alleen nog maar in de Engelstalige versie beschikbaar.