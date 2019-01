Blunders die je in de sportschool niet mag maken Margo Verhasselt

24 januari 2019

10u06

Fit & Gezond Na een killer work-out druipt het zweet van je af en voel je je benen nog amper. Tijd om te douchen en jezelf te feliciteren, je hebt het alweer fantastisch gedaan, toch? Niet zo snel. Om het onderste uit de kan te halen (en kwaaltjes de volgende dag te vermijden) sommen we nog even de meeste gemaakte fouten op. Deze vijf blunders moet je dus koste wat het kost vermijden.

Niet genoeg slapen

“Je lichaam heeft slaap nodig om gegarandeerd even tot rust te komen”, stelt Courtney Roselle, personal trainer. “Je spieren hebben tijd nodig om zich te herstellen en je lichaam moet zichzelf eveneens resetten, zowel mentaal als fysiek.”

Alleen maar proteïneshakes drinken

“Een proteïneshake na de work-out is niet altijd nodig", verklapt Stan Dutton, die zijn eigen personal trainingsinstituut heeft. “Als je genoeg proteïnen eet doorheen de dag, dan maakt de timing an sich eigenlijk niet meer zoveel uit. Als je bijvoorbeeld je zondag begint met een zware spinningles en daarna naar een brunch vertrekt, dan moet je tussenin geen shakes naar binnen spelen. In dat geval kies je nog steeds beter voor voedsel waar een hoog proteïnegehalte inzit.” Eitje met spek, iemand?

Koffie sippen in plaats van water drinken

Ga je nog snel naar de sportschool voor het werk en is daarom dat bakje troost zeer welkom? Het lijkt misschien een goed idee om na je work-out snel een kop koffie te drinken om je batterijen op te laden maar die laat je toch beter staan volgens personal trainer David Middleton: “Ik zie vaak mensen meteen koffie bestellen, nadat ze gesport hebben en daar zeg ik resoluut ‘neen’ tegen. Je moet je lichaam eerst opnieuw hydrateren, voordat je opnieuw cafeïne opneemt.”

Stretchen overslaan

Wil jij je altijd snel uit de voeten maken wanneer dat sportmoment eindelijk achter de rug is? Vergeet niet te stretchen. “Een van de grootste fouten die ik zie, is dat mensen niet even de tijd nemen om af te koelen en te stretchen voor ze de fitness verlaten”, legt Jonathan Tylicki, personal trainer, uit. “Met stretchen verhelp je niet alleen dat je je de volgende dag stijf voelt, het zorgt er ook voor dat je zenuwsysteem ontspant, je mobiliteit verbetert en flexibiliteit verhoogt, zelfs je volgende sportsessie kan er baat bij hebben.”

Niet eten

“De meeste mensen trekken naar de sportschool met maar één doel: vermageren. Daarom gaan ze als eerste stap calorieën verbannen uit hun dieet", legt Michelle Chuang, fitnessinstructeur uit. “Maar door minder te eten na een sportsessie ga je ook je energie verminderen. Dat heeft een impact op je metabolisme, wat rechtstreeks in contact staat met je calorieverbranding.”