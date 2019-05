Blotebenenweer: zo voorkom en verzorg je rode bultjes na een waxbeurt Nele Annemans

31 mei 2019

11u06

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond Dit weekend stijgen de temperaturen vlotjes boven de 25 °C en dat betekent dat de rokjes, kleedjes, shortjes én de onthaarde melkflessen weer uit de kast gehaald kunnen worden. Maar sta jij steevast vol bultjes na een waxbeurt? Met dit stappenplan voorkom en verzorg je ze.

Stap 1

Reinig en masseer je huid voorzichtig voor je afspraak. Zo voorkom je dat er make-up, vuil of dode huidcellen in je poriën kunnen kruipen zodra je haar verwijderd is.

Stap 2

Verzorg je huid zodra je thuis bent. Vermijd daarbij geparfumeerde crèmes met alcohol, maar gebruik in plaats daarvan een vochtinbrengende, natuurlijke crème of olie met aloë vera. Die plant heeft antibacteriële en verkoelende eigenschappen waardoor het helend werkt bij ontstekingen en irritaties. Wat je ook doet, begin niet te pulken aan de bultjes. Dat maakt alles alleen maar erger.

Stap 3

Is je huid erg rood of geïrriteerd? Wrijf het gebied dan een paar minuutjes in met een ijsblokje.

Stap 4

Vermijd binnen de 48 uur na je afspraak hitte, stoom en te spannende kledij. Dat betekent geen sauna’s, hot yoga of strakke leggings. Waxen verwijdert immers de bovenste lagen van je huid, waardoor ze kwetsbaarder is voor irritaties en infecties. Probeer ze daarom schoon, koel en goed te ventileren.

Stap 5

Na enkele dagen scrub je je huid het best twee keer per week om ingegroeide haartjes en nieuwe bultjes te voorkomen. Gebruik daarbij een zachte scrub om zoveel mogelijk irritatie te voorkomen.