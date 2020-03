Blijven snotteren door neussprayverslaving. Hoe gebruik je het correct?

Het is de vaste waarschuwing van de apotheker wanneer je een flesje neusspray koopt: gebruik deze maximaal een week. Overdreven? Niet bepaald. De risico’s van overmatig neusdruppelgebruik (ook wel: otrivinisme) zijn niet te onderschatten.

Dat kan Judith Schmidt, NKO-arts in een Nederlands ziekenhuis in Amstelveen, bevestigen als geen ander. “Ik heb patiënten gezien bij wie er wel twee flesjes neusspray per dag doorheen gaan”, aldus Schmidt. “Die mensen hebben vrijwel altijd een verstopte neus. Normaal zorgt neusspray twaalf uur lang voor verlichting. Maar echte verslaafden moeten blijven spuiten.”

Verslaving treedt op bij langdurig gebruik van xylometazoline, de werkzame stof in onder andere Otrivin. Xylometazoline zorgt ervoor dat bloedvaten in het slijmvlies van je neus samentrekken. Het slijmvlies dat door verkoudheid is opgezwollen, neemt zo in volume af, waardoor ademen door de neus makkelijker gaat.

Bij overmatig gebruik zijn je neusschelpen niet meer in staat om zelf te ontzwellen Professor Philippe Gevaert

“Ontzwellende neussprays werken snel en doeltreffend”, zegt professor Philippe Gevaert, kliniekhoofd NKO in UZ Gent. “Je neus geraakt er echter snel aan verslaafd. Bij overmatig gebruik zijn je neusschelpen niet meer in staat om zelf te ontzwellen, dat noemen we rinitis medicamentosa. Gebruik de sprays maximaal vijf à zeven dagen. Gebruik bij ernstige of herhaalde klachten naast een ontzwellende spray een neusspray met cortisone. Deze werkt pas na een week optimaal. Wanneer je de ontzwellende spray stopzet, neemt de tweede spray het dus over. Patiënten met chronische sinusitis mogen deze langdurig gebruiken. Hij is volkomen veilig en helpt nieuwe pieken voorkomen.”

Water en douche

Naast medicatie, is spoelen de tweede hoeksteen in de aanpak. “Zowel bij een acute als chronische sinusitis biedt zoutwater een grote meerwaarde”, benadrukt professor Gevaert. “Je kan je eigen zoutoplossing maken, door 9 gram zout in een liter water te mengen of door een kant-en-klare mix te kopen. Van kleine, dure buisjes met zoutwater ben ik geen fan. Spoel je neus liever met een flinke hoeveelheid zoutwater. Er bestaan tal van goede systemen voor, zoals neusdouches en neuskannetjes. Je apotheker kan je hierin adviseren.” Ook stomen kan soelaas bieden. “Dit lost het probleem niet op, maar biedt wel een zeker comforteffect. Geef verder je lichaam de tijd om te herstellen en kruip op tijd in bed.”

Zo gebruik je je neusspray correct

Acht op de tien patiënten met aanhoudende neusklachten gebruiken neussprays verkeerd. Sophie Scheire, doctoraatsstudente en apotheker: “Een verkeerde spraytechniek gaat ten koste van de werking van het medicijn en vergroot de kans op bijwerkingen.” Hieronder vind je vier regels voor een juiste spraytechniek.

1. Schud de neusspray voor gebruik

“Een vierde van de bevraagde patiënten slaat deze stap over, waardoor de medicatiedosis de ene keer sterker is dan de andere.”

2. Buig je hoofd licht voorover

“Zo blijft het middel in de neus en voorkom je dat het in de keel terechtkomt.”

3. Spray weg van het neustussenschot

“Twee op de drie patiënten spuiten niet weg van het neustussenschot, waardoor de kans op neusbloedingen toeneemt. Mik dus richting je neusvleugel.”

4. Gebruik consequent

“Meer dan helft van de patiënten die hun neusspray langdurig moeten gebruiken, doet dit niet vaak genoeg. Therapietrouw is erg belangrijk.” Extra tip: “Combineer je een neusspoeling met neusdouche en een medicamenteuze neusspray? Gebruik de spoeling dan altijd voor de spray. Zo wordt de weg als het ware vrijgemaakt.”

Lees ook:

Neusverkoudheid: met deze do’s and don’ts ben je er zo weer bovenop

Is neusspray echt zo verslavend?

Wetenschappelijk onderzocht: hoe (on)gezond is neuspeuteren? (+)