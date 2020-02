Blijf je met je hoofd in je werk hangen? Zo sluit je de werkdag echt af Thijs Launspach

24 februari 2020

16u55 2 Fit & Gezond Psycholoog Thijs Launspach is stress-expert en auteur van het boek Fokking Druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: de afsluiting van de werkdag.

Vorige week beschreef ik op deze plek vijf ochtendrituelen die mij als notoire ochtendhater ’s ochtends meer focus, meer rust en vrolijkere ochtenden brengen: mijn bed opmaken, mediteren, een miniwork-out, thee zetten en schrijven. Gezamenlijk zorgen deze stappen ervoor dat mijn ochtenden dragelijker en soms zelfs productief worden.



Over de andere kant van de medaille hebben we het echter nog niet gehad: wat doe je juist aan het eínd van de werkdag? Voor mij is dit ook een heikel punt. Het gebeurt regelmatig dat ik nog zo vol zit van wat er in mijn werkdag heeft plaatsgevonden dat ik mijn werkhoofd maar moeilijk uit kan zetten. Fysiek ben ik thuis, maar mijn hoofd is nog aan de arbeid - soms onvermijdelijk, maar lang niet altijd wenselijk, zeker wanneer het vervolgens mijn slaap beïnvloedt.

Hieronder daarom een vijftal stappen die voor mij goed werken om uit mijn werkmodus te komen en de overstap te maken naar vrije tijd:

- Doe een breindump. Schrijf aan het eind van de dag (digitaal) alles op wat er nog in je hoofd spookt: ingevingen, projecten die niet af zijn gekomen, taken die nog moeten. Dit zorgt ervoor dat je deze dingen gerust kunt vergeten (ze staan immers op papier) en dat je morgen eenvoudig de draad weer op kunt pakken.

- Markeer de overgang naar vrije tijd, door bijvoorbeeld stil te staan voor je de huissleutel omdraait: ‘nu is mijn werkdag voorbij’. Aangezien ik vaak thuis werk, ga ik simpelweg op een andere plek zitten dan mijn werkstoel. Werkt ook.

- Haal je lichaam uit de werkstand. Dikke kans dat je een groot deel van de dag achter een scherm hebt gezeten. Een korte wandeling (door bijvoorbeeld een halte eerder uit te stappen) of een yoga-oefening doen wonderen. Tenzij je zonder eerdere oefening een head stand probeert, natuurlijk. Gebruik je boerenverstand.

- Speel met je kind, je partner of je huisdier. Doe verstoppertje, trap een balletje of stoei. Ongetwijfeld was je werkdag uiterst ernstig; speelsheid en een beetje gekte zijn een uitstekend tegengif.

- Creëer iets (dat niets met je werk te maken heeft). Perfectioneer je recept voor penne putanesca, brei een sjaal, schilder een Bob Ross-achtig landschap, schrijf een lied, bouw een boekenkast, maak een kasteel van Lego of ontwerp een nieuwe modelspoorbaan. Dit zorgt ervoor dat je je brein op een andere manier gebruikt en haalt je zo uit de werkmodus. Met je handen werken stimuleert bovendien andere hersengebieden en is dus goed voor je grijze massa. En, niet onbelangrijk: aan het einde heb je een mooi resultaat waar je trots op kunt zijn. Of mislukte pasta, maar daar kom je wel weer overheen.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef de boeken Fokking Druk en Werken met Millennials.