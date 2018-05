Blijf de menopauze de baas met dit zesstappenplan Inge Stiers

13u07 0 Fit & Gezond Niemand zit erop te wachten, maar toch krijgt elke vrouw ermee te maken: de menopauze. Volgens Leen Steyvaert hoeft de overgang echter geen helletocht te zijn. De menopauzeconsulente schreef een zesstappenplan waarmee elke vrouw de ongemakken die ermee gepaard gaan, kan counteren.

De menopauze of ‘overgang’ start bij de meeste vrouwen rond hun 51ste, wanneer de hormoonproductie door de eierstokken wegvalt. Dit veroorzaakt typische klachten als warmteopwellingen, slecht slapen, stramme spieren en gewrichten en hartkloppingen. Ondanks alle kwalen was het volgens de eerste Vlaamse menopauzeconsulente Leen Steyaert (56) nooit aangenamer voor vrouwen om in de overgang te zijn dan nu.

