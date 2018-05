Blauwe plekken genezen een stuk sneller met deze tips TVM

28 mei 2018

15u44 0 Fit & Gezond Iedereen heeft wel eens last van blauwe plekken, sommigen zelfs vaker dan anderen. Waar dat mee te maken heeft, kon je Iedereen heeft wel eens last van blauwe plekken, sommigen zelfs vaker dan anderen. Waar dat mee te maken heeft, kon je hier al ontdekken. Gevaarlijk zijn ze (doorgaans) niet, maar je lichaam sieren doen de plekken ook niet en soms doen ze pijn. Enkele tips om blauwe plekken te behandelen zodat ze zo snel mogelijk verdwijnen.

Een blauwe plek ontstaat door een onderhuidse bloeding, wanneer kleine bloedvaatjes in de huid beschadigd raken en gaan lekken. Het bloed stapelt zich dan op onder de huid, waardoor een gekleurd plekje ontstaat. Na een paar dagen verdwijnt zo’n plek vanzelf. Sommige lichaamsdelen zijn gevoeliger voor blauwe plekken, zoals de schenen, omdat de huid daar dunner is.

1. Rust

Laten we meteen beginnen met de leukste en makkelijkste tip van ze allemaal: rusten. Door je neer te leggen nadat je ‘gewond’ bent geraakt, zal de bloedtoevoer richting blauwe plek afnemen, wat ervoor zorgt dat de plek minder donker van kleur wordt.

2. IJs

Door zo snel mogelijk na het stoten of vallen ijs op de plek te leggen, ga je zwelling tegen en versnel je het genezingsproces. De bloedvaatjes trekken er ook door samen, waardoor de plek minder groot zal worden. Doe dit 24 tot 48 uur lang zo vaak mogelijk, maar geef je huid tussen elke ijssessie wel minstens 20 minuten rust om te bekomen van de koude. Leg er ook steeds een handdoek of washandje tussen.

3. Vitamine C

Vitamine C versnelt de genezing van wonden en botbreuken, neem dus een tijdje extra supplementen in als je een blauwe plek opgelopen hebt. Uiteraard kun je ook je vitamine C inname verhogen door voeding te eten die rijk is aan de vitamine. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kiwi’s, sinaasappels, gele paprika en ananas.

4. Raak het niet aan

Probeer aan de drang om de plek aan te raken te weerstaan. Een blauwe plek masseren en zelfs maar zachtjes aanraken, zorgt er namelijk voor dat er nog meer bloedvaatjes beschadigd raken. Waardoor de plek er dus alleen nog erger gaat uitzien.

5. Smeer Arnica zalf

Een toefje Arnica zalf op een blauwe plek smeren, kan de pijn verzachten, zwelling tegen gaan en het herstel versnellen. Arnica is een kruid dat al decennialang als homeopathisch geneesmiddel gebruikt wordt. In zalfvorm wordt het vaak ook gebruikt om insectenbeten te verzachten.

6. Rook niet

Moest je nog een reden nodig hebben om te stoppen met roken, is het goed om te weten dat roken ook een negatieve invloed heeft op de genezing van wonden. Dat komt onder andere doordat het lichaam minder weefsel aanmaakt om een wond te repareren als je rookt en de ingroei van bloedvaten vertraagd wordt.

7. Vermijd bepaalde medicatie

Wie vaak bloedverdunnende medicijnen neemt, zoals aspirine of ibuprofen, kan sneller te kampen krijgen met bloeduitstortingen onder de huid. Ze maken bloedvaten gevoeliger, waardoor makkelijker blauwe plekken ontstaan. Let er dus een beetje mee op.