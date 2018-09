Blauw licht is slecht voor je huid: feit of fabel? LDC

30 september 2018

14u03 0 Fit & Gezond Kan je sneller pigmentvlekjes, fijne lijntjes en rimpels krijgen van het licht van laptops, tablets, telefoons en televisie? Beautymerken beweren van wel. Maar klopt dat ook?

Je hebt ze misschien al zien liggen bij een parfumerie: de speciale crèmes, potjes en sprays die je moeten beschermen tegen het kijken van Netflix of overdadig Instagrammen, en meer specifiek tegen het blauwe licht dat je laptop en smartphone verspreidt. Dat licht is niet alleen slecht voor je ogen en nachtrust, het zou ook je huid verouderen.

Wat zegt de wetenschap?

Als de cosmeticawereld zulke uitspraken maakt, verwijzen ze steevast naar wetenschappelijke studies. Alleen zit er één addertje onder het gras: het onderzoek naar de invloed van blauw licht op de huid staat nog in z'n kinderschoenen en wordt meer dan eens betaald door farmaceutische of cosmetische bedrijven. "Door de inmenging van deze bedrijven weet je dat er een belang meespeelt: geld verdienen. En daar mag je enige achterdocht bij voelen", verkondigde Tamar Nijsten, hoogleraar dermatologie aan het Erasmus MC, eerder al kritisch in het AD.

Ook Dr. Olivier Doucet, verantwoordelijk voor de nieuwste ontwikkelingen bij beautymerk Lancaster, maakte dezelfde bedenking. "Volgens mij heeft dit blauwe licht van je computer nog maar een heel kleine impact, zeker in vergelijking met de schade die UV-licht je huid kan berokkenen. Maar we zitten nog volop in de eerste fase van het onderzoek. Het hele lichtspectrum heeft onmiskenbaar een invloed op ons, alleen weten we nog niet welke. Cinemaprojectoren geven bijvoorbeeld wél een serieuze lichtexposure vrij", vertelde hij aan NINA.

Slaaptekort

Kortom, het kan geen kwaad om een crème te smeren tegen blauw licht, maar verwacht er nog geen wonderen van. Ook als je die ene avond nog een uur door die Instagram-feed hebt gescrold of nog enkele extra afleveringen van je favoriete serie hebt bekeken, moet je geen bang hebben dat je de volgende dag opstaat met extra kraaienpootjes. Al moet je wel oppassen dat je er geen gewoonte van maakt.

We weten ondertussen allemaal dat blauw licht je slaap kan verstoren. En mensen die langdurig slecht of weinig slapen, hebben nu eenmaal meer kans op een versnelde huidveroudering. Iets waar je wel rekening mee moet houden dus. Daarnaast zijn er nog veel andere factoren die meer huidveroudering in de hand werken. Zo is het turen naar een te klein schermpje goed voor meer kraaienpootjes, kan een vieze iPhone tegen je wang acne in de hand werken en krijg je natuurlijk geen gezonde blos als je een hele dag achter een scherm zit.