Blauw licht is de nieuwe vijand van je huid: feit of fabel? Valérie Wauters

30 december 2018

13u05

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Wie het gevecht tegen vroegtijdige huidveroudering wil winnen, mag zich tegenwoordig niet alleen meer richten op uv-straling. Ook blauw licht heeft een steeds groter aandeel in het ontstaan van rimpels en een verslapte huid. Gelukkig is een gewaarschuwd mens er twee waard: alles over blauw licht en hoe ermee om te gaan.

Wat is blauw licht?

Nu we met zijn allen steeds meer verslingerd lijken te raken aan onze schermpjes, of dat nu de tv, de tablet, de computer of onze smartphone is, beginnen de kwalijke gevolgen daarvan hun sporen na te laten op onze huid. Het blauwe licht, ook wel HEV-licht (High Energy Visible Light) genoemd, dat deze schermen uitstralen, zou namelijk huidschade veroorzaken door de aanmaak van vrije radicalen. Net zoals bij uvA-stralen kan dat ervoor zorgen dat onze huid vroegtijdig gaat verouderen. Maar in tegenstelling tot uv-straling dringt blauw licht dieper door in onze huid, waardoor de schade des te groter wordt.

