Binnenlucht is soms nog vervuilder dan de lucht buiten, dit kan je eraan doen Eva Van Driessche

10u05 0 Daniel Hansen via Unsplash zuivere lucht in huis Fit & Gezond Met deze donkere grauwe dagen kruipen we allemaal veel meer binnen. Gezellig Netflixen in de zetel. Maar wist je dat er een luchtje zit aan de lucht in je huis? Binnenlucht kan soms zelfs meer vervuild zijn dan de lucht buiten. En daar kan je je behoorlijk loom en ziek door gaan voelen. We zetten even op een rij hoe je de lucht in huis gezond kan maken.

De lucht binnen kan tot vijf keer zo vervuild zijn als buiten. Dat komt door stoffen die vrijkomen uit nieuwe meubels, uit muurverf, schoonmaakproducten, huisstofmijt, luchtverfrissers of kaarsen en vooral ook van ons kookvuur. Je merkt het niet meteen, maar het zou wel eens één van de oorzaken kunnen zijn van je winterdip.

Wat doet vuile lucht met je gezondheid?

Op allerlei manieren heeft vervuilde lucht een invloed op je conditie. Vuile lucht geeft meer kans op infecties. Je slaapt slechter, bent meer verkouden, hebt een verstopte neus, je krijgt last van huidproblemen en in erge gevallen hou je er een allergie of astma aan over. Het is dus meer dan belangrijk om ook de lucht in je huis te zuiveren.

Hoe zuiver je de lucht in huis?

1. Ventileer elke dag. Winter en zomer. Je hoeft natuurlijk niet de hele dag het raam open te zetten, dat is niet meteen energiezuinig. Maar een slaapkamer verlucht je bijvoorbeeld het beste 15 minuten na het opstaan en dan nog eens 15 minuten net voor het slapengaan. Ook in de living zet je best af en toe een raam of deur open.

2. Hou je huis schoon en verwijder wekelijks stof van grote oppervlaktes. Denk ook goed na over je beddengoed, dat verschoon je het liefst elke week. Stofzuig ook je matras tussendoor.

3. Gebruik altijd een goede afzuigkap als je kookt. Vult de keuken zich met dampen (bijvoorbeeld als je iets gaat grillen, wokken of frituren), dan open je best even een raam. Testen met de nieuwe Dyson luchtreiniger wezen uit dat de kwaliteitsmeter helemaal in het rood ging tijdens het koken, zelfs tot op 8 meter afstand.

4. Gebruik enkel gezonde en verantwoorde manieren om de lucht te verfrissen zoals etherische olie en zet niet teveel geurkaarsen. Een gezonde kaars herken je zo.

5. Haal veel groen in huis! Planten zuiveren de lucht de hele tijd door. Helaas kunnen ze niet alles aan, je zou al in een heuse jungle moeten leven om je lucht perfect gereinigd te krijgen. Deze planten helpen het beste.

6. Als je ventileert, dan doe je dat het beste aan de achterkant van je huis en niet aan de straatkant als je in een drukke straat woont. 's morgens vroeg is de luchtvervuiling het minste.

7. Woon je in een oud, vochtig huis of woon je aan een drukke baan? Dan kan het nuttig zijn om te investeren in een luchtreiniger die op mechanische wijze de lucht in je huis ventileert. Gebruik het toestel in ruimtes waar je vaak vertoefd. Het is ook ideaal om de lucht en temperatuur in een kinderkamer gezond te houden.

Bron: onderzoek van Dyson en De Poetsplanner (uitgegeven bij Lannoo)

Timothy Buck via Unsplash Planten zuiveren de lucht in je huis